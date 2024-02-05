كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على التطبيقات ومواقع الويب؟

أدخل الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي والتحدث كإنسان وفهم الصور إلى تطبيقات الويب والهاتف، ما جعل التسوق عبر الإنترنت، تعزيزات الأمان، الألعاب، والتطبيقات الصحية، تعمل بطرق يسهل على الجميع استخدامها.

ويعدّ التعامل مع كميات هائلة من البيانات واكتشاف الأنماط المعقدة مهمة صعبة بالنسبة للبشر.

هذا هو المكان الذي تتدخل فيه التطبيقات المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وتتفوق في التنبؤ بتفضيلات المستخدم، وتحديد الاحتيال، وإنشاء تجارب مخصصة.

كذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير الكثير من الأعمال، مثل إنشاء تطبيقات للهواتف ومواقع الويب.

وأصبح الأمر بمثابة صفقة كبيرة الآن، لأنه يقدم أفكارًا جديدة رائعة، ويجعل استخدام التطبيقات أسهل، ويساعد الأشخاص على العمل بشكل أفضل.

في هذه الأيام، غالباً ما نربط الذكاء بروبوت الدردشة "شات جي بي تي"، الذي يقدم مساعدة ذكية في البرمجة واتخاذ القرارات والتفكير الإبداعي والعديد من المهام السحرية الأخرى.

ومع ذلك، وكما يؤكد مزودو خدمة الذكاء الاصطناعي الحديث، يشير ذلك إلى كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتغيير الطريقة التي نطور بها الأشياء. من هنا، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في تطوير تطبيقات الهاتف الذكي. ومن أبرز ما يقوم به: