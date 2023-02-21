تطوير تقنية لإزالة المضادات الحيوية من مياه الزراعة

يأتي ذلك في إطار مساعي الباحثين لاستكشاف مصادر مياه بديلة يمكن أن تلبي بشكل مستدام احتياجات الري الحالية والمستقبلية للمحاصيل.

وتشكل المياه المستخدمة لري المحاصيل نحو 70٪ من استخدام المياه العذبة العالمية، لكن العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم تعاني من نقص المياه، ويصعب ذلك على المزارعين الحصول على مياه تكفي لزراعة المحاصيل، لذا يستكشف الباحثون مصادر مياه بديلة يمكن أن تلبي بشكل مستدام احتياجات الري الحالية والمستقبلية.

ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المحاصيل، لكن هناك العديد من التحديات للتغلب عليها. فمثلا يمكن أن تحتوي مياه الصرف الصحي البلدية على مضادات حيوية.