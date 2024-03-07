إيلون ماسك يدرس إجراء تغيرين جوهريين في "إكس"

قال إيلون ماسك اليوم الأربعاء إن منصته للتواصل الاجتماعي (إكس) تدرس إلغاء إظهار عدد المعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور.

وذكر ماسك أيضا أن إكس تفصلها بضعة أشهر عن تلقي موافقة على ترخيص تحويل نقود في نيويورك، وذلك خلال حديثه في مؤتمر مورجان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

وتسعى المنصة المعروفة سابقا باسم (تويتر) إلى إضافة خصائص مالية إلى التطبيق الذي قال ماسك فيما سبق إنه سيتضمن القدرة على إرسال مدفوعات إلى مستخدمين آخرين. وتلقي المدفوعات في كل ولاية من الولايات المتحدة خطوة نحو إضافة هذه الخصائص.

ومنذ شراء الشركة، أضاف ماسك أيضا خاصية عدد الجمهور الذي شاهد كل منشور.