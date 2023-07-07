رغم التحديات.. صناعة السيارات الكهربائية الصينية تسير بخطى ثابتة

يواصل سوق السيارات الكهربائية في الصين المضي قدما بخطى ثابتة في 2023، رغم الصعوبات الكثيرة التي يواجهها القطاع على مستوى العالم، من جراء احتدام المنافسة.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير لها، إلى أن حرب أسعار أشعلتها شركة "تسلا" سرت في قطاع إنتاج السيارات في جميع أرجاء الصين، الأمر الذي وضع عددا من الشركات الناشئة في مواجهة مصاعب مالية.

وجاء في التقرير: "في ضوء هذا، يبدو من المرجح اتباع سياسية الدمج في الصناعات على الرغم من أن هذه العملية قد تطول بسبب الخطوات الإضافية التي تتبعها بكين في إعادة تحفيز سوق السيارات".

واعتبر التقرير أن شركة "بي واي دي" هي الزعيمة بلا منازع بعد أن تجاوزت "فولكس فاغن فاو" كأفضل علامة تجارية لبيع السيارات في الصين، وحققت في الربع الثاني من هذا العام أرقاما قياسية في حجم مبيعاتها، التي بلغت حوالي 704 آلاف مركبة تسير بالطاقة الجديدة نصفها هجينة.