تطوير منصة لتخطيط صدى القلب تعتمد على الذكاء الاصطناعي
طور خبراء تقنيون منصة لتخطيط صدى القلب تعمل بالموجات الصوتية لإنتاج صور للقلب، عبر دمجها بتقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج وتحليلات محسنة.
وتحمل المنصة الجديدة اسم "كي ايه ايه أس كارديا 2"، وتتيح للأطباء إجراء فحص دقيق للقلب ونبضاته وعملية ضخ الدم إضافة إلى تحديد الأمراض داخل هذا الجهاز الحيوي للإنسان.
وذكرت شركة "باي ميديكال إيماجينج" المنتجة للمنصة الجديدة التي أقرتها إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي جعلت "كي ايه ايه أس كارديا 2 " قادرة على توفير تصوير وتحليل محسن لمقاييس القلب الرئيسية، إلى جانب النتائج التقليدية.
وأشارت إلى أن الجمع بين قدرات تخطيط صدى القلب التقليدية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، يعطي تصورا محسنا لفحص مخطط صدى القلب تحت الجهد والذي يهدف للتحقق من وجود مشاكل في الشريان التاجي.
كما يعطي تصورًا محسنًا لفحص قصور القلب الانبساطي، وهو قياس قدرة عضلة القلب على التمدد والانبساط وتعبئة القلب بالدم الكافي واللازم لتلبية متطلبات أعضاء الجسم الحيوية والمهمة، مثل القلب والمخ والكلى والكبد.
ولفتت الشركة إلى أن مؤشرات مراقبة الجودة مع منصة "كي ايه ايه أس كارديا 2"، تعمل على تمكين الأطباء من مواجهة حالات القصور المحتمل في تصوير القلب التي قد تعطي نتائج غير دقيقة في القياسات مثل إجهاد عضلة القلب.
وأوضحت الشركة أن المنصة، تصدر من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي تقارير آلية فورية عن حالة القلب ويمكن توصيلها بأي جهاز كمبيوتر داخل المستشفى.