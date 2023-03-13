مقاضاة "المحامي الروبوت" لمزاولته المهنة بدون ترخيص

يواجه أول محام روبوت في العالم الحبس، إذ تم اتهامه في دعوى قضائية بمزاولة مهنة المحاماة "دون ترخيص".

الروبوت التابع لشركة DoNotPay Inc، يواجه دعوى قضائية من شركة محاماة أمريكية في شيكاغو، تتهمه بممارسة القانون دون ترخيص و"بشكل سيئ".

ووفقًا لتقارير إحدى المحاكم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفعت شركة "إيدلسون" للمحاماة، دعوى قضائية جماعية في محكمة مقاطعة سان فرانسيسكو خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت الدعوى: "إن DoNotPay ليس روبوتا أو محاميا أو شركة محاماة، و ليس حاصلا على شهادة في القانون ولا يخضع لإشراف أي محام، كما لم يُحظر من أي سلطات قضائية".