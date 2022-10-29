كيف تعمل ميزة "الاستمرار" على ربط أجهزة أبل المختلفة؟

طرحت شركة أبل مؤخراً ميزة تسمى "الاستمرارية" في العمل عبر أجهزتها المختلفة وهي مفهوم يقود إلى ربط مختلف أجهزة أبل في منظومة عمل متكاملة ترفع من مستوى الأداء.

وحسب أبل، فإن ميزة "الاستمرارية"، تتيح إمكانية استخدام أجهزة حواسيب "ماك" مع أجهزة أبل الأخرى للعمل بشكل أكثر ذكاء والتنقل بسلاسة بين أجهزتك.

ولاستخدام ميزة "الاستمرارية"، يجب أولاً تسجيل الدخول باستخدام Apple ID نفسه على جميع أجهزتك، ويجب تشغيل الإنترنت اللاسلكي واتصال البلوتوث على أجهزتك، وأن تستوفي أجهزتك متطلبات النظام.

وهناك العديد من التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب نستعرض جانبا منها فيما يلي:

AirPlay إلى Mac

يمكنك مشاركة المحتوى أو تشغيله أو تقديمه من جهاز أبل إلى شاشة جهاز "ماك"، حيث يمكن تشغيل مستقبِل AirPlay لتلقي محتوى الفيديو والصوت من أي جهاز "ماك" أو "أيفون" أو "أيباد" قريب على الشبكة نفسها.

ويتوفر خيار مستقبل AirPlay على أجهزة كمبيوتر "ماك" المثبت عليها نظام التشغيل macOS Monterey أو الإصدارات الأحدث.

Handoff

باستخدام ميزة Handoff، يمكنك بدء شيء ما على جهاز أبل ثم إكماله على جهاز آخر بسهولة، حيث يمكن بدء العمل في مستند أو رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية على جهاز، والاستئناف من حيث انتهيت على جهاز آخر.

وتعمل الميزة مع تطبيقات مثل البريد، وسفاري، والخرائط، والرسائل، والتذكيرات، والتقويم، وجهات الاتصال، والعديد من التطبيقات الأخرى.

Sidecar

عند استخدام جهازك اللوحي "أيباد" كشاشة عرض ثانية، يمكنك جعله يعرض نفس التطبيقات والنوافذ المعروضة على جهاز "ماك"، أو توسيع مساحة العمل عن طريق إظهار تطبيقات ونوافذ مختلفة.

ومثله مثل أي شاشة عرض ثانية، يمكنك توسيع سطح المكتب عن طريق إظهار تطبيقات ونوافذ مختلفة على "أيباد"، أو - بدلاً من ذلك - جعله يعرض نفس التطبيقات والنوافذ التي تظهر على جهاز "ماك".

كاميرا الاستمرارية

التقط صورة أو امسح ملفا ضوئيًا باستخدام هاتفك "الأيفون" أو اللوحي "أيباد" القريب منك واجعله يظهر فورًا على جهاز "ماك" الخاص بك.

AirDrop

يسمح لك AirDrop بمشاركة الصور، والفيديوهات، وجهات الاتصال، وأي شيء آخر بسرعة، مع أي شخص بجوارك - لاسلكيًا.

وتقوم بالمشاركة إلى "الأيفون" و"الأيباد" و"الأيبود تتش" و"الماك" بقدر بسيط مثل السحب والإفلات.

Instant Hotspot

في حال عدم توفر الاتصال اللاسلكي للإنترنت، فلا توجد مشكلة كما تقول أبل. حيث يمكن لجهاز "ماك" الاتصال بالإنترنت باستخدام نقطة الاتصال الشخصية على هاتف "أيفون" ولوحي "أيباد".

وعندما يكونان في نطاق بعضهما لا يلزم إجراء إعداد، فيظهر الهاتف واللوحي تلقائيًا في قائمة Wi‑Fi على "ماك" الخاص بك، فقط قم حدده لتشغيل نقطة الاتصال.