مجلس إشراف فيسبوك يدرس التوقف عن حذف كلمة "شهيد"

قال مجلس الإشراف في ميتا بلاتفورمز لامالكة لمنصات فيسبوك اليوم الخميس إنه سيعيد النظر في نهج التعامل مع كلمة "شهيد" باللغة العربية إذ أنها مسؤولة عن عمليات إزالة للمحتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة منفردة أخرى.

وقال المجلس إن ميتا طلبت مشورته بشأن ما إذا كان ينبغي الاستمرار في إزالة المنشورات التي تستخدم كلمة "شهيد" للإشارة إلى أفراد مصنفين على أنهم خطرين أو استخدام نهج مختلف.