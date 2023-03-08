آبل تطلق "آيفون 14" باللون الأصفر

أطلقت شركة "آبل" الأمريكية العملاقة هاتفا جديدا من طراز "ايفون 14" لونه أصفر ومزود بقدرات تصوير أكثر تطورا وبعمر بطارية أطول وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإن الهاتف الجديد سيصل إلى الأسواق اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسينضم إلى بقية التشكيلة الملونة بما فيها الأحمر والأزرق والبنفسجي التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي.

وقالت الصحيفة: "أصبح إصدار تحديث ألوان الهاتف جزءًا كبيرًا من حملة تسويق آبل السنوية (..) بخلاف اللون يشابه الهاتف الجديد هواتف ايفون السابقة".