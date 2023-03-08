آبل تطلق "آيفون 14" باللون الأصفر
أطلقت شركة "آبل" الأمريكية العملاقة هاتفا جديدا من طراز "ايفون 14" لونه أصفر ومزود بقدرات تصوير أكثر تطورا وبعمر بطارية أطول وفقا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.
وحسب الصحيفة، فإن الهاتف الجديد سيصل إلى الأسواق اعتبارا من الأسبوع المقبل، وسينضم إلى بقية التشكيلة الملونة بما فيها الأحمر والأزرق والبنفسجي التي تم إطلاقها أواخر العام الماضي.
وقالت الصحيفة: "أصبح إصدار تحديث ألوان الهاتف جزءًا كبيرًا من حملة تسويق آبل السنوية (..) بخلاف اللون يشابه الهاتف الجديد هواتف ايفون السابقة".
وقال بوب بورشرز ، نائب رئيس تسويق المنتجات حول العالم في آبل: "يحب الناس أجهزة أيفون الخاصة بهم ويعتمدون عليها كل يوم في كل ما يفعلونه والآن هناك إضافة مثيرة إلى التشكيلة مع iPhone 14 iPhone 14 Plus باللون الأصفر".
وأضاف: "عمر البطارية غير العادي والتصميم خفيف الوزن، وميزات الكاميرا والفيديو الاحترافية وقدرات السلامة الرائدة عبر الأقمار الصناعية يجعل الهاتف خيارًا رائعًا لأي شخص في السوق يشتري ايفون الجديد."