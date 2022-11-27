صحراء "أتاكاما".. مقبرة خردة العالم التي ستقود للحياة على المريخ



تعد صحراء "أتاكاما" في تشيلي منطقة قاحلة، أصبحت مقبرة لنفايات العالم، ويمكن لجبال الملابس والسيارات والأحذية أن تعرقل التقدم العلمي في الفضاء.

وتعتبر هذه الصحراء واحدة من أكثر مناطق الأرض جفافاً، لكن العلماء وجدوا أن الكائنات الحية الدقيقة تتكيف مع العالم القريب الخالي من المياه.

ورأى الباحثون أن تلك الكائنات الحية الدقيقة بطريقة تأقلمها يمكن أن توفر أدلة حول كيفية العثور على الحياة على كواكب مماثلة، وتحديداً المريخ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذا البحث مهدد بالانقراض لأن "أتاكاما" هي مركز للملابس المستعملة وغير المباعة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتم إلقاء أكثر من 46000 طن من الملابس في الصحراء العام الماضي.