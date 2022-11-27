صحراء "أتاكاما".. مقبرة خردة العالم التي ستقود للحياة على المريخ
تعد صحراء "أتاكاما" في تشيلي منطقة قاحلة، أصبحت مقبرة لنفايات العالم، ويمكن لجبال الملابس والسيارات والأحذية أن تعرقل التقدم العلمي في الفضاء.
وتعتبر هذه الصحراء واحدة من أكثر مناطق الأرض جفافاً، لكن العلماء وجدوا أن الكائنات الحية الدقيقة تتكيف مع العالم القريب الخالي من المياه.
ورأى الباحثون أن تلك الكائنات الحية الدقيقة بطريقة تأقلمها يمكن أن توفر أدلة حول كيفية العثور على الحياة على كواكب مماثلة، وتحديداً المريخ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وهذا البحث مهدد بالانقراض لأن "أتاكاما" هي مركز للملابس المستعملة وغير المباعة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتم إلقاء أكثر من 46000 طن من الملابس في الصحراء العام الماضي.
وتغمر السيارات المستعملة البلاد من منطقة التجارة الحرة فقط لتكون مكدسة في الصحراء، بينما تتناثر أكوام من الإطارات المهجورة عبر الصحراء.
وقال باتريسيو فيريرا عمدة بلدة ألتو هوسبيسيو الصحراوية: "لم نعد الفناء الخلفي المحلي فحسب، بل الفناء الخلفي للعالم، وذلك هو الأسوأ".
وتقع صحراء "أتاكاما" بين جبال "الأنديز" وسلسلة الساحل التشيلي، مما يمنع الرطوبة من السفر إلى الداخل من المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي.
وعلى الرغم من أنها واحدة من أكثر الأماكن جفافاً على وجه الأرض، إلا أن مليون شخص يعتبرونها موطناً لهم.
لكن صحراء الضخمة في تشيلي هي نظام بيئي فريد وهش، حيث يقول الخبراء إنها مهددة من جراء أكوام القمامة الملقاة هناك من جميع أنحاء العالم.
وتتهم صناعة الأزياء السريعة بأنها هي الجاني الأساسي في جبال الملابس الممتدة فوق التلال القاحلة، وهي مليئة بالمواد الكيميائية وتستغرق ما يصل إلى 200 عام للتحلل البيولوجي.
ويقول النشطاء إن الملابس تلوث التربة والهواء والمياه الجوفية وتحتوي على مواد شديدة الاشتعال.
وقالت المحامية والناشطة بولين سيلفا، 34 عاما، التي قدمت شكوى في محكمة البيئة بالبلاد بشأن الأضرار التي سببتها جبال القمامة والملابس، إن الحرائق سامة.
وأضافت وهي تقف وسط الأشياء المهملة: "يبدو لي أننا بحاجة إلى العثور على المسؤولين"، معربة عن أسفها لنقص الوعي العالمي والمسؤولية الأخلاقية وحماية البيئة" من "عديمي الضمير في العالم".
والجزء الأكثر جفافا من الصحراء هو منطقة "يونغاي" في مدينة "أنتوفاغاستا"، وبينما تخاف منها النباتات والحيوانات، وجد العلماء أن الكائنات الحية الدقيقة مزدهرة.
وتطورت أشكال الحياة الصغيرة هذه للتكيف مع نقص المياه ومستويات عالية من الإشعاع الشمسي وعدم وجود مغذيات تقريبا.
وبالنسبة للشخص العادي، قد لا تكون قدرتهم على البقاء على قيد الحياة مثيرة للاهتمام، ولكن بالنسبة للعلماء، يمكن أن تحمل أشكال الحياة هذه أسرارًا للتطور والبقاء على الأرض والكواكب الأخرى.
وتعتبر "ناسا" أكثر المناظر الطبيعية المشابهة للمريخ موجودة في منطقة "يونغاي" وتستخدمها لاختبار مركباتها الآلية.
في العام 2017، اختبرت وكالة الفضاء الأمريكية نموذجًا مبكرًا لمركبتها الجوالة "Perseverance"، والتي تبحث حاليًا عن علامات الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.
ونظرًا لأن المناظر الطبيعية تشبه المريخ؛ فقد تم اختبار قدرات الحفر للمركبة الجوالة في الصحراء للتأكد من أنها ستعمل على كوكب المريخ. كما أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية في "أتاكاما" يتطابق بشكل وثيق مع ما تحمله العربة الجوالة.
في حين أن الصحراء لا تتلقى الكثير من الأمطار، فإن ضفاف الضباب الكبيرة تتدحرج عبر الصحراء، مما يسمح لبعض النباتات - وبعض أقسى الأشنات والفطريات والطحالب في العالم - بالنمو.
ونقلت "ديلي ميل " عن بابلو غيريرو الباحث في معهد البيئة والتنوع البيولوجي والخبير في صبار الصحراء، قوله إنه نظام بيئي "هش للغاية لأن أي تغيير أو نقص في نمط هطول الأمطار والضباب له عواقب فورية على الأنواع التي تعيش هناك".
وأضاف غيريرو: "هناك أنواع من الصبار تعتبر منقرضة" بسبب التلوث وتغير المناخ والاستيطان البشري."