"سيغير قواعد اللعبة".. تعرَّف على مواصفات آيفون 16 Pro

بينما تعد أحدث سلسلة آيفون 15 حاليًا واحدة من الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم، ينتظر عالم التكنولوجيا بفارغ الصبر إصدار جهاز أبل الرئيس التالي آيفون 16، خاصة سلسلة Pro.

وبحسب تسريبات تقنية، فإن السلسلة الجديدة ستغير قواعد اللعبة في عالم الهاتف المحمول مع ترقيات كبيرة بدءًا من تغييرات التصميم وحتى ترقيات القطع الداخلية والكاميرات.

توقعات وشائعات

بدأت الشائعات المحيطة بآيفون 16 Pro تظهر بالفعل، مما يقدم لمحات محيرة عما قد يكون عليه هاتف "أبل" القادم وما يحمل من تحسينات.

ويلقي التقرير التالي نظرة تفصيلية على كل الأشياء التي نتوقعها أو يشاع عنها حول تشكيلة آيفون 16 Pro الجديدة.

ألوان جديدة

من بين أكثر الشائعات التي تم الحديث عنها هي إمكانية وجود تشكيلة ألوان متجددة لجهاز آيفون 16 Pro.

ويتوقع أن تقدم أبل خيارًا جديدًا للون التيتانيوم "الأسود الفلكي" و"الوردي" بينما تودع لون "التيتانيوم الأزرق".

ويأتي هذا التحول في الألوان بعد انتقال "أبل" من الفولاذ اللامع المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم غير اللامع مع سلسلة آيفون 15 Pro، مما يشير إلى التزام الشركة بتحسين جاذبيتها الجمالية.

بالإضافة إلى ذلك، يشاع أيضًا أن شركة أبل ستجلب بعض التعديلات الدقيقة على الألوان الموجودة، مثل التيتانيوم الأبيض.