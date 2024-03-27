"سيغير قواعد اللعبة".. تعرَّف على مواصفات آيفون 16 Pro

"سيغير قواعد اللعبة".. تعرَّف على مواصفات آيفون 16 Pro
بينما تعد أحدث سلسلة آيفون 15 حاليًا واحدة من الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم، ينتظر عالم التكنولوجيا بفارغ الصبر إصدار جهاز أبل الرئيس التالي آيفون 16، خاصة سلسلة Pro.
وبحسب تسريبات تقنية، فإن السلسلة الجديدة ستغير قواعد اللعبة في عالم الهاتف المحمول مع ترقيات كبيرة بدءًا من تغييرات التصميم وحتى ترقيات القطع الداخلية والكاميرات.
توقعات وشائعات
بدأت الشائعات المحيطة بآيفون 16 Pro تظهر بالفعل، مما يقدم لمحات محيرة عما قد يكون عليه هاتف "أبل" القادم وما يحمل من تحسينات.
ويلقي التقرير التالي نظرة تفصيلية على كل الأشياء التي نتوقعها أو يشاع عنها حول تشكيلة آيفون 16 Pro الجديدة.
ألوان جديدة
من بين أكثر الشائعات التي تم الحديث عنها هي إمكانية وجود تشكيلة ألوان متجددة لجهاز آيفون 16 Pro.
ويتوقع أن تقدم أبل خيارًا جديدًا للون التيتانيوم "الأسود الفلكي" و"الوردي" بينما تودع لون "التيتانيوم الأزرق".
ويأتي هذا التحول في الألوان بعد انتقال "أبل" من الفولاذ اللامع المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم غير اللامع مع سلسلة آيفون 15 Pro، مما يشير إلى التزام الشركة بتحسين جاذبيتها الجمالية.
بالإضافة إلى ذلك، يشاع أيضًا أن شركة أبل ستجلب بعض التعديلات الدقيقة على الألوان الموجودة، مثل التيتانيوم الأبيض.
زر جديد
ويشاع أيضًا أن شركة أبل ستقدم زر التقاط جديد مع تشكيلة الهواتف المقبلة، ومن المتوقع أن يكون "زر الالتقاط" في الجانب الأيمن السفلي.
ويمكن أن يوفر زر الكاميرا المخصص هذا وصولاً أسهل إلى ميزات الكاميرا.
عرض أكبر
تشير التسريبات الأخيرة إلى أن آيفون 16 Pro سيخضع لترقيات داخلية كبيرة أيضًا من بينها حجم شاشة أكبر، إذ من المتوقع أن طراز "Pro Max" سيتميز بشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة.
ومع ذلك، على الرغم من الزيادة في مساحة الشاشة، يقال إن شركة أبل تهدف إلى الحفاظ على التصميم المريح للجهاز، مما يضمن قبضة مريحة للمستخدمين.
حواف أرق
وفي الوقت نفسه، يقال أيضًا إن شركة "أبل" ستقدم تحسينات في تقنية العرض التي قد تمكنها من تقليل حجم الإطار بشكل أكبر، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة دون المساس بشكل الجهاز.
وتشير التقارير إلى أن موردي شاشات أبل قاموا بتطوير تقنية "Border Reduction Structure "، مما يسمح بإطارات رفيعة للغاية في جميع طرازات سلسلة آيفون 16.
معالج قوي للذكاء الاصطناعي
من المتوقع أيضًا أن يتميز آيفون 16 Pro بترقيات كبيرة في الاتصال وقوة المعالجة. من هنا، نتحدث عن إمكانيات Wi-Fi المحسنة ودعم الجيل الخامس المحدث للإتصالات ومجموعة الشرائح الأكثر قوة بأداء فائق السرعة وتجربة مستخدم سلسة.
ومن الجدير بالذكر أن تركيز أبل على الذكاء الاصطناعي من المقرر أن يحتل مركز الصدارة مع تقديم شريحة A18 Pro المصممة خصيصًا لحوسبة الذكاء الاصطناعي على آيفون 16 Pro.
وتقدم هذه الشريحة قوة معالجة لا مثيل لها، مما يفتح إمكانيات جديدة للميزات والوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
معرف الوجه تحت الشاشة
في حين أن آيفون 16 Pro قد لا يحتوي على "Face ID" تحت الشاشة، لكن التسريبات تشير إلى أن شركة ابل تعمل على تحقيق هذا في مستقبل هواتفها الخالي من الحواف.
ولا تزال هناك عقبات تقنية أمام هذا الأمر، ولكن يبدو أن أبل مصممة على تحقيق تصميم سلس على كامل الشاشة.
ترقيات الكاميرا
من المتوقع أيضًا أن يقدم آيفون "16 Pro" تجربة قوية في قسم الكاميرا. وتشير الشائعات إلى امكانية التقاط فيديو بدقة 4K، ما سيشكل قفزة كبيرة من حد الدقة الحالي لهواتف آيفون.