لقاء بين الجمهور ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في 21 مارس

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تنظيم حدث بعنوان "لقاء من الفضاء"، يتمثل بإجراء اتصال مباشر مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

والنيادي متواجد حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تصل مدتها إلى 6 أشهر كاملة.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام، فإنه يمكن للجمهور المشاركة في الاتصال بشرط التسجيل المسبق ولأعداد محددة، في إطار الوقت المتاح للاتصال.

وأوضح المركز، أن "الحدث سيتم تنظيمه بشكل دوري، في جميع أنحاء دولة الإمارات، وستكون البداية يوم 21 مارس الجاري، انطلاقًا من دار أوبرا دبي، حيث سيجرى الاتصال في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، للأشخاص المُسجلين مسبقًا للحضور".