لقاء بين الجمهور ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في 21 مارس
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تنظيم حدث بعنوان "لقاء من الفضاء"، يتمثل بإجراء اتصال مباشر مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.
والنيادي متواجد حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تصل مدتها إلى 6 أشهر كاملة.
وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام، فإنه يمكن للجمهور المشاركة في الاتصال بشرط التسجيل المسبق ولأعداد محددة، في إطار الوقت المتاح للاتصال.
وأوضح المركز، أن "الحدث سيتم تنظيمه بشكل دوري، في جميع أنحاء دولة الإمارات، وستكون البداية يوم 21 مارس الجاري، انطلاقًا من دار أوبرا دبي، حيث سيجرى الاتصال في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر، للأشخاص المُسجلين مسبقًا للحضور".
وقالت الوكالة، إن "اللقاء سيتيح فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع رائد الفضاء سلطان النيادي، من خلال طرح الأسئلة لمعرفة المزيد حول تفاصيل مهمته على متن محطة الفضاء الدولية، والتجارب التي سيجريها والفوائد المرجوة منها".
وبينت أن "هذه اللقاءات تعد نافذة يطل منها محبو استكشاف الفضاء، على تفاصيل المهمة التاريخية التي يخوضها رائد الفضاء الإماراتي".
وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء بهذه المناسبة: "يهدف المركز، من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم معلومات حول مهمات الفضاء لمحبي هذا المجال".
وأضاف المري: "نسعى إلى إلهام أجيال المستقبل لاستكشاف الفضاء، عبر إتاحة الفرصة أمامهم للاطّلاع على تفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب والتي يخوضها ابن الإمارات سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية".
وتابع: "كما نسعى من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز ثقافة الابتكار لدى شبابنا، وتحفيز العقول الشابة على إطلاق العنان لأحلامهم، وطموحاتهم".