دراسة: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات "هائلة" من المياه

أظهرت دراسة حديثة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل روبوت "ChatGPT"، تستهلك نحو نصف لتر/500 ميليلتر من الماء لكل 20 إلى 50 سؤالًا يطرحه المستخدمون، وفقًا لما أورد موقع "aitnews".

وقال الباحث شاولي رين من جامعة كاليفورنيا، مُعد الدراسة: "إن كمية المياه تلك قد لا تبدو كبيرة، ولكن مع الاستخدام العالمي لروبوت ChatGPT وغيره من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن استهلاك المياه يكون هائلًا".

وأشار إلى أن نمو الاستهلاك المائي في تقرير مايكروسوفت البيئي لعام 2022 الماضي يرجع بشكل أساسي إلى تطويرها أنظمة الذكاء الاصطناعي".