دراسة: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات "هائلة" من المياه
أظهرت دراسة حديثة أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل روبوت "ChatGPT"، تستهلك نحو نصف لتر/500 ميليلتر من الماء لكل 20 إلى 50 سؤالًا يطرحه المستخدمون، وفقًا لما أورد موقع "aitnews".
وقال الباحث شاولي رين من جامعة كاليفورنيا، مُعد الدراسة: "إن كمية المياه تلك قد لا تبدو كبيرة، ولكن مع الاستخدام العالمي لروبوت ChatGPT وغيره من أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن استهلاك المياه يكون هائلًا".
وأشار إلى أن نمو الاستهلاك المائي في تقرير مايكروسوفت البيئي لعام 2022 الماضي يرجع بشكل أساسي إلى تطويرها أنظمة الذكاء الاصطناعي".
وتعد "مايكروسوفت" المساهم الأكبر في شركة "OpenAI"، التي تقف وراء روبوت "ChatGPT" وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ أقرت "مايكروسوفت" بتلك المشكلة، وقالت إنها تبحث عن طرق لقياس استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية، كما تعمل على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي أقل استهلاكًا للطاقة.
فيما اعترفت شركة "OpenAI" بالاستهلاك الكبير للمياه في مشاريعها، ووعدت بالعمل على إصلاح المشكلة، لا سيما أن روبوت "ChatGPT" يعتمد على خوادم "مايكروسوفت"، التي بدورها تحتاج إلى المياه العذبة؛ من أجل التبريد والحفاظ على درجة حرارة مناسبة للعمل بكفاءة.
ورجح رين أن ينخفض استهلاك المياه في خوادم أنظمة الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت، مشددًا على أهمية الوعي بالمشكلة من أجل اتخاذ الخطوات التصحيحية.