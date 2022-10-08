ميتا تحذر مستخدمي فيسبوك من سرقة بياناتهم عبر تطبيقات خبيثة على متجري أبل وغوغل



حذرت شركة ميتا حوالي مليون مستخدم لفيسبوك من سرقة بيانات دخول حساباتهم الشخصية على المنصة بوساطة تطبيقات خبيثة منتشرة على متجري التطبيقات غوغل بلاي ستور وآب ستور الخاص بأبل.

وأشارت "ميتا" في بيان إلى بلومبرغ، إلى أن حوالي 400 تطبيق تتواجد على المتاجر الرسمية، تتخفى في هيئة تطبيقات لتحرير الصور وألعاب موبايل وكذلك أدوات برمجية لمساعدة المستخدمين لإنجاز مهام يومية، بحيث تكسب ثقة المستخدم ويقوم بتثبيتها على هاتفه، ومن ثم تقوم بسرقة بيانات دخوله لحسابه على فيسبوك.

وقالت"ميتا" مالكة فيسبوك، إن التطبيقات الخبيثة تدفع المستخدم لتسجيل الدخول عليها باستخدام ميزة Log in With Facebook، وفي حال قام المستخدم باتباع هذه الطريقة لإنشاء حساب شخصي له على التطبيقات، وهو ما يميل معظم المستخدمين إليه، فإنه سيقوم بتسليم كلمة مروره واسم مستخدم حسابه مباشرة إلى المخترقين.

وقد وجهت "ميتا" اللوم لشركتي أبل وغوغل، خاصة وأن تلك التطبيقات الخبيثة نجحت في النفاذ عبر عمليات المراجعة التي تمر بها التطبيقات قبل دخولها المتاجر الرسمية، خاصة على أجهزة الآيفون.

و لطالما افتخرت "أبل" بأنها تحرم مستخدمي هواتفها من حرية تثبيت التطبيقات من خارج متجرها، بحجة أنها تحافظ على تجربة المستخدم آمنة من التعرض لأية تطبيقات خبيثة تهدد أمنه وخصوصية بياناته، إلا أنه مؤخرا تعرضت "أبل" للعديد من المواقف المحرجة بسبب دخول تطبيقات خبيثة إلى متجرها آب ستور، رغم عملية مراجعتها الصارمة للتطبيقات قبل الموافقة على دخولها.

وأوضح تقرير"ميتا" أن من إجمالي التطبيقات المرصودة والذي يبلغ 402 تطبيق، فإن متجر غوغل بلاي كان عليه 355 تطبيقا، متنوعة بين ألعاب للموبايل وتطبيقات تحرير الصور وتطبيقات VPN، بينما نصيب آب ستور من الإجمالي كان 47 تطبيقا، وجميعها تتعلق بإدارة الأعمال والإعلانات الرقمية.

يذكر أن "ميتا" أكدت إبلاغها لكل من غوغل وأبل حول التطبيقات الخبيثة، وقد تم حذفها جميعها من المتاجر الرسمية.