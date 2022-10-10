"التحليلات".. تويتر تطلق علامة تبويب جديدة للحسابات الاحترافية

وتوفر الصفحة الاحترافية الجديدة نظرة عامة سريعة على جميع إحصائيات الأداء الرئيسة الخاصة بالمستخدم، بما في ذلك "إجمالي مرات ظهور التغريدات"، و"معدل المشاركة"، و"زيارات الحساب الشخصي".

وقالت تويتر في منشور لها "تمنح لوحة التحكم الجديدة الخاصة بنا المحترفين في جميع أنحاء العالم القدرة على تتبع الأداء واكتشاف عروض المنتجات والاستفادة من موارد إضافية".

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة الإحصائيات هذه كانت متاحة من قبل ضمن أدوات "تحليلات تويتر" الخاصة بالمستخدم. وعلى هذا النحو، يعد العرض المحدث بمنزلة إعادة تنسيق، وقد يفتح الباب أيضًا لـ"تويتر" لإدخال تحسينات جديدة مستقبلية على طريقة العرض وإحصاءات البيانات.

كما يسهل العرض المحدث على المستخدم ،أيضًا، رؤية بيانات الأداء الإجمالية الخاصة به على شاشة واحدة منبثقة؛ ما يساعد في تعزيز تجربة المستخدم.. علاوة على ذلك، توجد أيضًا روابط لخيارات وأدوات "الحساب الاحترافي" الأخرى مباشرة من "لوحة معلومات الرؤى" الخاصة بالتطبيق الرقمي.

ويمكن لصاحب الحساب الاحترافي الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على الزر "المزيد" أسفل القائمة الجانبية اليمنى في إصدار سطح المكتب من تطبيق التغريدات، ثم تحديد "الصفحة الرئيسة الاحترافية".

وكانت تويتر أعلنت مطلع الشهر الجاري عن اختبارها لميزة جديدة من شأنها "عرض عدد مشاهدات التغريدات الجديدة" لإبراز وصول المحتوى بشكل أفضل.

وقالت الشركة آنذاك إنها أطلقت "اختبارًا عامًّا" لعدد "المشاهدات"/ "Views" الجديد على تغريدات بعض المستخدمين، والذي يعرض إجمالي عدد المرات التي شوهدت فيها كل تغريداتهم في التطبيق.

وشارك حساب على "تويتر" يحمل اسم "chimponsey"، لقطة شاشة لشرح الميزة الجديدة، والتي يظهر فيها عرض نشاط التغريدات الموسع، حيث يرى بعض المستخدمين قائمة "المشاهدات" مع "إعادات التغريد" "retweet" و"الإعجابات" "likes".