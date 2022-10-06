مسؤول في غوغل يطلق محرك بحث دون إعلانات وأدوات تتبع

ويوفر المحرك الجديد إمكانية البحث بشكل مجاني، مع ميزات أخرى مثل الوصول إلى كلمة المرور ومدير خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) التي سيتم توفيرها على أساس الاشتراك.

ويُطلب من المستخدمين إنشاء حساب لبناء اشتراكات في وقت لاحق.

وقال راماسوامي إن من المرجح أن يكون سعر المملكة المتحدة حوالي 5 جنيهات إسترلينية شهريًا.

وأضاف: "شعرنا أن محركات البحث التقليدية أصبحت تدور حول الإعلان والمعلنين، وليس في الحقيقة خدمة المستخدمين".

وأوضح: "في غوغل لديهم الهيمنة والابتكار، لكنهم كشركة يشعرون بأنهم ملزمون بإظهار المزيد من الإيرادات والأرباح لمساهميهم، لذلك يواصلون زيادة عدد الإعلانات".

وعند البحث عن كلمة "الصداع النصفي" في كل من Google و Neeva، ستكون الصفحة الأولى من النتائج متشابهة إلى حد ما، تحوي روابط لمقالات إخبارية ومعلومات واقعية.