لصنّاع المحتوى.. كاميرا جديدة من "سوني" بمزايا فريدة

كشفت شركة "سوني" اليابانية عن كاميرتها الجديدة "ZV-1F" المُصممة لصناعة محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة، أن تصميم "ZV-1F" يستهدف المستخدمين الذين لم يستخدموا الكاميرات من قبل، ويرغبون في تحسين جودة مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وتأتي الكاميرا الجديدة بشاشة "LCD" متحركة بمقاس 3 بوصات تعمل باللمس، وميزات تتيح تأثير بوكيه (تأثير عزل وتمويه الخلفية أثناء التصوير)، في كل من مقاطع الفيديو والصور الثابتة، لإبراز العناصر وإضفاء مظهر أكثر نعومة.

وتحتوي كذلك على مستشعر بقياس بوصة واحدة، من نوع "BSI-CMOS"، وبفضل هذا المستشعر تحقق الكاميرا أداء أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، والتسجيل بدقة "4K" بمستوى أعلى من التفاصيل، وفقا لموقع "xataka".

كما يمكن للكاميرا تسجيل الفيديو بدقة "4K" بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبدقة "Full HD" بسرعة 120 إطارا في الثانية، كما أنها تدعم ترميز "X-AVCs" وتنسيقات "Standard + Log".

وتأتي بعدسة ثابتة بزاوية عريضة مقاس 20 ملم، مما يسمح بالتقاط المزيد من المشهد أفقيا ومحتوى إطار أفضل عند استخدامه عموديا، وتحتوي على تثبيت إلكتروني للصورة في الوضع "النشط"، وهو وضع مصمم لمقاطع الفيديو.

ويعمل خيار "Soft Skin Effect" على تحسين لون البشرة وتنعيمها وتقليل التجاعيد عند تصوير الفيديو.

كما تعمل ميزة "Face Priority AE" على ضبط السطوع تلقائيا عند تصوير الوجوه، والتي يمكن التقاطها بالسطوع الأمثل، وأيضا في اللقطات التي تتغير فيها درجة سطوع الضوء.

وتشتمل "سوني ZV-1F" أيضا على ميكروفون ثلاثي الكبسولات متعدد الاتجاهات، صمم لالتقاط مصدر الصوت الأمامي بدقة وتقليل الضوضاء الناتجة عن هبوب الرياح.

ويمكن التحكم في خيارات الكاميرا من شاشة اللمس، بالإضافة أيضا إلى التحكم بالأزرار الموجودة في الخلف والأعلى.

ويوجد على جانبها، منفذ الميكروفون ومنفذ "USB" من النوع "C" ومنفذ "HDMI"، مما يسمح باستخدام الكاميرا لإجراء بث مباشر، لكن عند إجراء البث عبر "USB" تصبح الدقة "HD" بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويمكن توصيل الكاميرا بالهاتف المحمول عبر البلوتوث، من خلال تطبيق مخصص وتصدير المحتوى المسجل بالكاميرا مباشرة إلى الهاتف.

كما تتيح وظيفة "Shot Mark"، إضافة علامات إلى مقاطع الفيديو المصورة واستخراج جزء معين فقط.

ويتوقع أن تتوفر "سوني ZV-1F" في الأسواق، اعتبارا من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بسعر حوالي 640 دولارا.