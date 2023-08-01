"تويتر" يقاضي منصة لمُناهضة الكراهية بمزاعم "انتهاك البيانات"

رفعت شركة "إكس"، التي كانت تعرف سابقا بـ"تويتر"، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد منصة إلكترونية تنشُطُ ضد خطاب الكراهية، بسبب ما اعتبرته انتهاكا للبيانات وضوابط الاستخدام.

وزعمت الدعوى الإلكترونية أن مركز مناهضة خطاب الكراهية الرقمي "CCDH"، ضلع في انتهاك سلسلة من القيود وضوابط الاستخدام، من أجل الدخول إلى بيانات محمية ومتاحة حصرا لشركة "إكس".

وطالبت الدعوى بتعويضات لم يجر تحديدها، إلى جانب فوائد، على خلفية ما اعتبر خرقا للعقد القائم، إلى جانب انتهاك ما يعرف بـ"قانون الاحتيال والانتهاك الحاسوبي".

واتهمت الشركة، الهيئة الناشطة ضد خطاب الكراهية، بتعمد تلك الانتهاكات، وخرق ما جرى الاتفاق بشأنه.

وطلبت الدعوى، حرمان المنصة الإلكترونية، من النفاذ إلى الأدوات المرخصة حاليا، والتي يقول محامو شركة "إكس"، إنه جرى استغلالها لأجل الحصول على البيانات.

ويوم الاثنين، قالت المنصة الإلكترونية التي رفعت ضدها الدعوى، إنها تلقت في الأسبوع الماضي رسالة من "إكس" تهدد بالمقاضاة على خلفية العمل الذي قامت به.

وأظهر عمل المنصة الإلكترونية تزايد ما يوصف بـ"الدعاية والأكاذيب" على موقع التغريد منذ أن اشتراه الملياردير الأمريكي، إلون ماسك.

وقالت المنصة الإلكترونية إن تحركات ماسك تشكل "مسعى فظيعا" من أجل إسكات الانتقادات الصادقة والبحوث المستقلة، من أجل ترميم العلاقة مع المعلنين.

المصدر: واشنطن بوست