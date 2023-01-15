"نهاية العالم الكمومية".. خبراء يحذرون من انتهاء عصر التشفير

حذَّر خبراء من خطورة "نهاية العالم الكمومية" على مصالح البشر والتي قد تجعل بيانات الجميع عرضة للخطر، في وقت قريب.

جاءت تلك التحذيرات في ورقة أكاديمية أعدها باحثون صينيون أفادت بأن الكمبيوتر الكمي (وهو تقنية جديدة قيد التطوير من قبل Google و IBM، وغيرهما) يمكن أن يكسر التشفير الذي يحافظ على سلامتنا على الإنترنت.

وقال باحثون إن "نهاية العالم الكمومية" يمكن أن تدمر كل شيء من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى الأسرار الحكومية، محذرين من أنها على بعد أعوام فقط.