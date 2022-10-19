"غوغل" تطلق أدوات جديدة للتحكم الأبوي بالمحتوى المخصص للأطفال
أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية للتكنولوجيا أدوات جديدة للرقابة الأبوية عبر جهاز "غوغل تي في" (Google TV) وتطبيق "فاميلي لينك" (Family Link)، وذلك في ظل جهود الشركة لضمان أمان الأطفال عند استخدام منتجاتها المختلفة أو نظام تشغيل "أندرويد".
وقالت الشركة إنها قامت بتحديث تطبيق "فاميلي لينك" عن طريق إضافة ثلاث علامات تبويب جديدة؛ وهي "Highlights" و"Controls" و"Location".
كما يوفر الشكل الجديد المعاد تصميمه نظرة عامة على حدود وقيود الأطفال، وطرقاً سهلة لتغييرها.
وكانت "غوغل" قد أطلقت تطبيق "فاميلي لينك" لأول مرة عام 2017، بهدف السماح للآباء بمراقبة وتعيين قيود على الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشة واستخدام التطبيقات.
كما يسمح التطبيق للآباء بقفل أجهزة "أندرويد" و"كروم بوك" للأطفال في أوقات نومهم المحددة على التطبيق.
بدورها، قالت ويندي ريب، مديرة قسم المنتجات في الشركة: "لقد أعدنا تصميم فاميلي لينك لجعل منتجاتنا الأكثر استخداماً، وسيجد الآباء ميزاتهم المفضلة، مثل تحديد وقت الشاشة وحظر التطبيقات، في تجربة وشكل جديدين تماماً".
عناصر جديدة
وتوفر علامة التبويب الأولى "Highlights"، ملخصاً مفصلاً لاستخدام الطفل لجهاز ما، بما في ذلك وقت الاستخدام اليومي وقائمة بالتطبيقات التي تم تثبيتها، بالإضافة إلى التطبيقات الأكثر استخداماً.
أما عن علامة تبويب "Controls"، فتوفر عناصر تحكم جديدة لوضع حدود على وقت استخدام الشاشة.
وبوجود ميزة جديدة تُسمى بـ"Today's Limit"، يستطيع الآباء تعيين حدود مختلفة لأوقات استخدام الشاشة دون التأثير على الجدول المحفوظ بالتطبيق.
وقد تكون الميزة مفيدة خاصة في أوقات العطلات عندما تريد العائلة منح الأطفال وقتاً إضافياً مع أجهزتهم.
وأخيراً، هناك علامة تبويب "Location" للتحقق من مكان وجود الأطفال، كما أنها تعرض مستوى بطارية الأجهزة وإمكانية التنبيه.
وقدمت "غوغل" أيضاً ميزة جديدة لإرسال إشعارات إلى أولياء الأمور عند وصول الأطفال إلى مواقع يتم تحديدها مسبقاً على التطبيق، مثل المدرسة أو النادي.
وفي يوليو الماضي، أطلقت "خرائط غوغل" إشعارات الوصول والمغادرة لمواقع محددة عند تشغيل ميزة مشاركة الموقع.
قوائم مراقبة
في سياق متصل، كشفت "غوغل" أيضاً عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز على الأطفال، مثل قوائم المراقبة التي يتحكم بها الآباء، بالإضافة إلى توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جهاز "غوغل تي في".
وأشارت الشركة إلى أنها أضافت أدوات تحكم جديدة إلى حسابات الأطفال الشخصية لتحسين نوعية التوصيات، موضحة أنه يمكن للآباء التوصية بموضوعات معينة لقوائم المشاهدة الخاصة بالأطفال.
ونظراً لأن "غوغل" دائماً ما تروج للذكاء الاصطناعي، فقد قدمت الشركة توصيات مدعومة بهذه التقنية، حيث يمكن للأطفال الآن مشاهدة العروض والأفلام الشهيرة على شاشة "غوغل تي في" الرئيسية بناءً على التطبيقات المثبتة ومستوى التقييمات التي يحددها الآباء مسبقاً.
وأوضحت الشركة أنه عند وجود عرض أو فيلم لا يعجب أحد الآباء، يستطيع بكل سهولة حذفه عن طريق النقر على زر "إخفاء" لإزالة الاقتراح من القائمة.
وفي ظل جهودها لجعل خدماتها أكثر ملاءمة للأطفال، منحت الشركة الآباء القدرة لوضع قيود على استكشاف المحتوى على منصة "يوتيوب".
ويستطيع الآباء الآن تحديد ثلاثة مستويات من الوصول إلى المحتوى.
وأوضحت الشركة أن المستوى الأول سيكون "استكشاف"، وهو خيار خاص للمحتوى المناسب للمشاهدين لعمر 9 سنين وما فوق.
ويأتي المستوى الثاني تحت مسمى "استكشف المزيد"، وهو مخصص للمشاهدين البالغين 13 عاماً فما فوق.
أما المستوى الأخير، فسيكون "معظم يوتيوب"، وذلك لتمكين الوصول إلى جميع مقاطع الفيديو دون المحتوى المقيد بالفئة العمرية.
ونوهت الشركة إلى أنه عندما ينشئ الآباء هذه الحسابات الخاضعة للإشراف، فإنهم يوافقون تلقائياً على جمع واستخدام البيانات من الحسابات الشخصية للأطفال للامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.