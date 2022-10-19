"غوغل" تطلق أدوات جديدة للتحكم الأبوي بالمحتوى المخصص للأطفال

أطلقت شركة "غوغل" الأمريكية للتكنولوجيا أدوات جديدة للرقابة الأبوية عبر جهاز "غوغل تي في" (Google TV) وتطبيق "فاميلي لينك" (Family Link)، وذلك في ظل جهود الشركة لضمان أمان الأطفال عند استخدام منتجاتها المختلفة أو نظام تشغيل "أندرويد".

وقالت الشركة إنها قامت بتحديث تطبيق "فاميلي لينك" عن طريق إضافة ثلاث علامات تبويب جديدة؛ وهي "Highlights" و"Controls" و"Location".

كما يوفر الشكل الجديد المعاد تصميمه نظرة عامة على حدود وقيود الأطفال، وطرقاً سهلة لتغييرها.

وكانت "غوغل" قد أطلقت تطبيق "فاميلي لينك" لأول مرة عام 2017، بهدف السماح للآباء بمراقبة وتعيين قيود على الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشة واستخدام التطبيقات.

كما يسمح التطبيق للآباء بقفل أجهزة "أندرويد" و"كروم بوك" للأطفال في أوقات نومهم المحددة على التطبيق.

بدورها، قالت ويندي ريب، مديرة قسم المنتجات في الشركة: "لقد أعدنا تصميم فاميلي لينك لجعل منتجاتنا الأكثر استخداماً، وسيجد الآباء ميزاتهم المفضلة، مثل تحديد وقت الشاشة وحظر التطبيقات، في تجربة وشكل جديدين تماماً".