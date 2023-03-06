تويتر يتعرض لعطل جسيم أثّر على تحميل الصور والمقاطع

تعرض تطبيق تويتر لعطل فني جسيم اليوم الإثنين، تسبب في عدم قدرة المستخدمين على فتح وإدارة حساباتهم الخاصة.

وحسب مصادر وناشطين، فإن تويتر واجه خلال الساعات الأخيرة فشلا في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والروابط.

وقال مرصد الإنترنت المعروف باسم "نتبلوكس" إن المشكلة أثرت أيضا على محتوى الصور والمقاطع المصورة.

وقال موقع "داون ديتيكتور" الذي يرصد الانقطاعات بجمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأخطاء التي يبلغ عنها المستخدمون، إن هناك أكثر من 8 آلاف شخص أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة، قالت منصة تويتر إن الأمور ينبغي أن تعمل الآن بشكل طبيعي بعدما تسبب تغيير داخلي في تبعات غير مقصودة على المنصة.