الهند تطلق صاروخًا يحمل 36 قمرًا صناعيًا للإنترنت (فيديو)
أطلقت الهند صاروخا يحمل 36 قمرا صناعيا خاصا بالإنترنت في وقت مبكر من اليوم الأحد ، بعد تأخر للمشروع دام أشهر بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان الإقلاع من جنوب الهند، وهو أول عملية إطلاق لشركة "OneWeb" ومقرها لندن منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وقال إس سوماناث ، رئيس وكالة الفضاء الهندية: "لقد أنجزنا المهمة بدقة شديدة ، والآن صار الصاروخ في مداره المقصود".
وأضاف إنه تم وضع 16 قمرا صناعيا في المدار وأعرب عن تفاؤله بأن "الأقمار العشرين المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ16."
ولدى شركة "OneWeb" الآن 462 قمراً صناعياً- وهذا الرقم أكثر من 70 في المائة مما قالت الشركة إنها بحاجة إليه لتوفير خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من الاضطراب هذا العام ، قالت "OneWeb" إنها لا تزال على المسار الصحيح لتفعيل التغطية العالمية العام المقبل مع كوكبة مخطط لها من 648 قمرا صناعيا.
وكان هذا هو الإطلاق الرابع عشر لشركة "OneWeb" واعتمد على أثقل صاروخ في الهند ، وعادة ما يكون مخصصًا للمركبات الفضائية الحكومية، حيث كانت جميع رحلات "OneWeb" السابقة على صواريخ روسية ؛ كان الأول في عام 2019.
وقال راجيسواري بيلاي راجاجوبالان ، المدير المتخصص في الفضاء والأمن في مؤسسة "أوبزرفر ريسيرش" في نيودلهي ، إن الإطلاق مهم للهند ويعكس الافتتاح التدريجي لوكالة الفضاء التابعة لها لعملاء من القطاع الخاص.
وأضاف راجاجوبالان إن الهند خبيرة في إطلاق أقمار صناعية أصغر وتحاول احتواء هذا السوق، وتروج نفسها كمرفق لإطلاق الأقمار الصناعية.
مع استمرار اندلاع الحرب في أوكرانيا، يمكن أن تفتح فرصة للهند حيث تتجنب العديد من الدول خدمات الإطلاق الروسية.