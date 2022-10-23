الهند تطلق صاروخًا يحمل 36 قمرًا صناعيًا للإنترنت (فيديو)

أطلقت الهند صاروخا يحمل 36 قمرا صناعيا خاصا بالإنترنت في وقت مبكر من اليوم الأحد ، بعد تأخر للمشروع دام أشهر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان الإقلاع من جنوب الهند، وهو أول عملية إطلاق لشركة "OneWeb" ومقرها لندن منذ الانفصال عن وكالة الفضاء الروسية في مارس بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقال إس سوماناث ، رئيس وكالة الفضاء الهندية: "لقد أنجزنا المهمة بدقة شديدة ، والآن صار الصاروخ في مداره المقصود".

وأضاف إنه تم وضع 16 قمرا صناعيا في المدار وأعرب عن تفاؤله بأن "الأقمار العشرين المتبقية سيتم فصلها بأمان مثل الأقمار الـ16."

ولدى شركة "OneWeb" الآن 462 قمراً صناعياً- وهذا الرقم أكثر من 70 في المائة مما قالت الشركة إنها بحاجة إليه لتوفير خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء العالم.