"غوغل" تطور أداء سيارات "رينو" بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركتا "غوغل" و"رينو" تعاونهما في شراكة جديدة، تستهدف تطوير ودعم سيارات الشركة الفرنسية، في عائلاتها الأربع "رينو" و"Dacia" و"Alpine" و"Mobilize".

وأكدت "رينو" في بيان رسمي، أنها تعتبر "غوغل" مقدم الخدمات السحابية المفضلة لديها، حيث إن معظم الشركات المصنعة للسيارات الذكية تعتمد بشكل رئيسي على شركة أمازون كشريك متخصص في خدمات "الكلاود".

الشراكة الجديدة تسعى لإنشاء نسخة رقمية "Digital Twin" من سيارات "رينو"، بحيث يتم استخدامها لتجربة وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي تدعم وتشغل المزايا والخدمات على متن السيارات الحقيقية.

وبذلك، فإن "رينو" ستكون قادرة على اختبار كافة المزايا الرقمية بشكل كامل يضمن حصول جمهور سياراتها المختلفة على تجربة ثرية وغامرة، خالية من أية مشكلات تقنية.

أوضحت "غوغل" أن تعاونها مع "رينو" سيفتح المجال أمام تطوير قدرات السيارات بشكل سريع، مع حل مختلف المشاكل التقنية التي يواجهها المستخدمون مع سياراتهم، من خلال تنفيذ صيانة فورية في الوقت الفعلي، حيث إن السيارة ستخبر قائدها بأنها في حاجة إلى الصيانة، أو أن تقوم السيارة بحل مشكلتها ذاتيا.

وإضافة إلى ذلك، سيتمكن مالكو المركبات من إنشاء تجربة شخصية تتضمن سلوك القيادة والوجهات التي تتم زيارتها بشكل متكرر ومواقع شحن المركبات الكهربائية. ويمكن بناء نماذج التأمين باستخدام بيانات حقيقية من طريقة تعامل قائد السيارة على الطريق.

وستتمكن بذلك سيارات "رينو" من منافسة تسلا، التي تعد رائدة في مجال السيارات الذكية، حيث إن هذه الفئة من السيارات تصل لأيدي المستخدمين بمكونات قياسية، ولكن يتم تزويدها بالإمكانيات والمزايا باستمرار من خلال تحديثات برمجية دورية.

يُذكر أن "غوغل" أبرمت اتفاق شراكة مع اتحاد سيارات رينو وميتسوبيشي ونيسان في 2018، لمدة 4 سنوات، وكان هذا التعاون يقوم على تشغيل سيارات الشركات الثلاث بنظام تشغيل أندرويد للمركبات الذكية "Android Automotive"، الذي يتضمن تشغيل العديد من خدمات غوغل مثل مساعدها الذكي "غوغل أسيستانت" وخدمة الخرائط "Maps" ومتجر "غوغل بلاي ستور"، وذلك دعّم تجربة الملايين من قائدي المركبات بلمسة من نظام "أندرويد".

وتتعاون "غوغل" مع العديد من مصنعي السيارات حول العالم مثل "فورد" و"جنرال موتورز" و"فولفو" و"هوندا" و"بي إم دبليو"، لدعم سياراتهم بتطبيقات وتجارب رقمية متنوعة.