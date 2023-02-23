ميتا: عشرات ملايين الإيرانيين لا يزالون يستخدمون إنستغرام

وقال نيك كليغ: "يستخدم الإيرانيون إنستغرام بصورة واسعة لنقل وقائع التظاهرات وتصدي السلطات العنيف لها.. إحدى الكلمات المفتاحية المتصلة بوفاة مهسا أميني كانت الخامسة الأكثر استخداما على المنصة في العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحركة الاحتجاجية".

وأوضحت المجموعة العملاقة، أنها شكلت في الخريف فريق خبراء مخصصا لهذه الأزمة؛ من أجل تأمين حماية أكبر للناشطين والصحفيين في حالات الخطر.

وأضاف كليغ: "حين نعلم بتوقيف مدافعين عن حقوق الإنسان، نتخذ تدابير لمنع قوات الأمن من الدخول إلى حساباتهم بدون إذن".

كذلك، نشرت المجموعة في كانون الثاني/ يناير، أداة تسمح بالالتفاف على تدابير منع الوصول إلى تطبيق "واتساب" من خلال المرور عبر خواديم أقامها متطوعون في العالم.

ونسخة "إنستغرام لايت" التي أطلقت في 2021، لسكان المناطق الريفية المعزولة، متوافرة في إيران منذ العام الماضي.

وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مطلع شباط/ فبراير، عبر التلفزيون، أن "المنصات الأجنبية أحدثت زعزعة للأمن في البلاد".