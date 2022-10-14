"تويتر" تختبر أداة تحكم جديدة لخصوصية المستخدمين

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر"، أداة تحكم جديدة عبر منصتها الرقمية من شأنها تعزيز خصوصية المستخدمين بشكل أكبر.

وقالت الشركة إنها تعمل على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدم "التحكم بمن يمكنه الإشارة إليه" أو "mention".

وتأتي الميزة الجديدة في ظل جهود "تويتر" لمنح المستخدمين العديد من أدوات التحكم والميزات الأخرى لجعل تجربتهم عبر المنصة أكثر أمانًا.

وتعد الميزة الجديدة تحولًا أساسًا في كيفية عمل المنصة، حيث إنها ستجعل المستخدم بمنأى عن الغرباء وتمنعهم من التحدث أو الإشارة إليه.

وصرحت الشركة بأن الميزة ستساعد أيضًا في حملات "التنمر" أو المضايقات، مشيرة إلى أن "الأداة الجديدة ستوفر طبقة إضافية من الحماية إلى المستخدمين المهمشين".

وشاركت مهندسة البرمجيات الشهيرة المختصة في أخبار وسائل التواصل الاجتماعي، جين مانشون وونغ، لقطة شاشة لشرح الميزة الجديدة وكيفية ضبطها وعملها من خلال إعدادات الحساب الشخصي، حتى يستطيع المستخدم حظر الإشارات تمامًا.

وتظهر لقطة الشاشة أن المستخدم يستطيع رؤية عناصر التحكم التي تتيح لأي مستخدم آخر على المنصة الإشارة إليه، وهو الإعداد التلقائي للحسابات الشخصية حاليًا، بالإضافة إلى إعدادات جديدة تسمح له بإمكانية جعل خاصية "الإشارة إليه" مقتصرة على المتابعين فقط أو إيقافها تمامًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنح بها "تويتر" المستخدمين القدرة على التحكم في التعليقات أو الإشارات، ففي العام 2020، منحت المنصة المستخدم القدرة على تحديد من يمكنه الرد على تغريداته، سواء كان لمتابعيه أو الأشخاص الذين تمت الإشارة إليهم في التغريدة فقط.

وفي تموز/ يوليو الماضي، طرحت "تويتر" ميزة تسمح للمستخدمين بـ"إزالة الإشارة إلى أنفسهم" من المحادثات أو التغريدات التي لا يريدون أن يكونوا جزءًا منها.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنها أقدمت على إطلاق هذه الميزة بسبب رغبتها بمساعدة الأشخاص على "التحكم في التنبيهات غير المرغوب فيها"، وهي أزمة مؤرقة لدى الكثير من المستخدمين.

كما أطلقت المنصة ميزة "Circles" التي تمنح المستخدمين القدرة على تحديد قائمة معينة من الأصدقاء والمتابعين، والتي يمكن أن تصل إلى 150 حسابًا، يمكنه مشاركة تغريداته معهم فقط.