لمكافحة المعلومات الصحية المضللة.. "يوتيوب" ستوثق حسابات الأطباء

أعلنت شبكة "يوتيوب" العملاقة في مجال الفيديو على الإنترنت أمس الخميس أنها ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين بهدف الإضاءة على المقاطع المصورة الموثوقة في المجال الصحي، في إطار السعي لمكافحة المعلومات المضللة على هذا الصعيد.

ومن شأن التغيير أن يسمح للمستخدمين بالتعرف فوراً على المقاطع ذات النوعية الجيدة في المسائل الصحية، وفق ما أعلنت الخدمة التابعة لمجموعة "ألفابت" (شركة غوغل الأم).

وكتب المسؤول في الشبكة غارث غراهام في رسالة على مدونة أن هذا الأمر من شأنه مساعدة المستخدمين على أن "يجدوا" محتويات مصنوعة من جانب أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة و"يتفاعلوا معها".

وسيكون مسار التوثيق الذي يشمل خصوصاً عمليات تحقق من الشهادات، متاحاً أيضاً أمام الأخصائيين في الصحة العقلية والمؤسسات العاملة في القطاع.

ومع جائحة كورونا (كوفيد-19)، شهدت صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية سيلاً من المعلومات الخاطئة أو المضللة بشأن الأمراض واللقاحات.