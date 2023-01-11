تطوير تقنية تساهم بالقبض على عصابات الاتجار بالبشر

طور فريق علمي من جامعة "ألاباما" بالولايات المتحدة تقنية جديدة تعتمد على "النمذجة الرائدة"، من أجل الإسهام في جهود القبض على المشتبه بهم في عصابات الاتجار بالبشر.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في مجلة INFORMS Journal on Applied Analytics ، فإن "النمذجة تركز على جمع البيانات وتحليل الإعلانات الجنسية عبر الإنترنت، ما يؤدي إلى تحديد مواقع الاتجار بالبشر ثم القبض على المشتبه بهم".

وساعد فريق البحث، باستخدام الأدوات التي تم تطويرها في هذه الدراسة، بالعمليات التي أدت إلى اعتقال أكثر العديد من المشتبه بهم في ألاباما منذ فبراير 2021.

والاتجار بالجنس هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر ينطوي على الاستغلال الجنسي ويتم تسهيله باستخدام إعلانات سرية عبر الإنترنت، وفي كل عام، يقع ملايين الأفراد من جميع الأعمار والأعراق والأجناس والجنسيات ضحايا للاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أورده موقع techxplore.