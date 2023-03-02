لحماية الأطفال.. "أبل" تعرقل تحديث تطبيق للبريد الإلكتروني

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس، نقلا عن اتصالات بين شركة "أبل" ومطوري تطبيق للبريد الإلكتروني، أن صانعة هواتف "آيفون" أجّلت الموافقة على تحديث التطبيق باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف من أن ينشئ هذا محتوى غير مناسب للأطفال.

وقال بن فولاتش، الشريك المؤسس المشارك لشركة "بليكس" المطورة لتطبيق (بلو ميل) للصحيفة، إنه تم الأسبوع الماضي منع تحديث للتطبيق باستخدام نسخة مخصصة لذلك من النموذج اللغوي "جي.بي.تي-3"، الذي طورته شركة "أوبن إيه.آي".