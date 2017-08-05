قاضية أمريكية تحدّد كفالة للإفراج عن خبير بريطاني أوقف الهجوم العالمي لفيروس “الفدية”

حدّدت قاضية أمريكية كفالة قيمتها 30 ألف دولار للإفراج عن باحث بريطاني شهير في الأمن الإلكتروني وُجّهت له تهمة الترويج وبيع شيفرة خبيثة تستخدم في سرقة معلومات شخصية مصرفية وبيانات بطاقات ائتمانية.

وحظي ماركوس هاتشينز (23 عامًا)، بشهرة عالمية داخل أوساط الإنترنت في أيار/ مايو عندما نُسب إليه، على نطاق واسع، فضل تحييد الهجوم العالمي لفيروس الفدية “واناكراي”.

ورفضت القاضية نانسي كوبي زعم مدّعٍ اتحادي أن هاتشينز قد يهرب، وفي حالة الإفراج عنه سيُمنع هاتشينز من استخدام الكمبيوتر أو الدخول إلى الإنترنت.

وأصابت أنباء اعتقال هاتشينز، يوم الأربعاء، الباحثين الآخرين بصدمة وتجمع كثيرون منهم للدفاع عنه، وقالوا إنهم لا يصدقون تورطه على الإطلاق في جريمة إلكترونية.