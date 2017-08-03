اعتقال باحث في أمن الإنترنت بتهم مرتبطة ببرنامج “كرونوس” الخبيث

أظهرت وثائق قضائية كشف عنها، الخميس، أن السلطات الأمريكية اعتقلت باحثًا مقيمًا في بريطانيا بتهم أنه تآمر للترويج لبرنامج “كرونوس” الخبيث لاختراق أنظمة البنوك وبيعه.

واحتجز ماركوس هاتشينز في لاس فيغاس، هذا الأسبوع، بعد أن حضر مؤتمر “ديف كون” السنوي للتسلل الإلكتروني، وينسب إليه على نطاق واسع الفضل في المساعدة في تحييد الهجوم الإلكتروني ببرنامج “واناكراي” الدولي في وقت سابق هذا العام.

وقال مسؤول أمريكي إن القضية ليست مرتبطة بهجوم “واناكراي”.

واعتقل مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي هاتشينز في ولاية “نيفادا” بعد أيام من تدفق عشرات الآلاف من المتسللين الإلكترونيين على مدينة لاس فيغاس للمشاركة في مؤتمر “ديف كون”.