كيف تحذف كل ما يعرفه عنك “غوغل”؟

يخزن محرك البحث “غوغل” جميع معلوماتك الشخصية وأنشطتك على الإنترنت، وكل ما تقوم به من خلال حسابك على بريد “جيميل”، سواء أكان ذلك في شكل كلمات مفتاحية قمت بالبحث عنها أو فيديوهات شاهدتها على “يوتيوب” أو استخدامك للتطبيقات المختلفة على هاتفك الذي يعمل بنظام “أندرويد”، بل وأكثر من ذلك.

وتتيح لك شركة “غوغل” من خلال إعدادات حساب “جيمل” الخاص بك أن تتحكم في جميع البيانات التي يجمعها عنك “غوغل” وذلك في صورة عدد من الأدوات الموجودة داخل الإعدادات الخاصة ببريد “جيميل”، وهي:

أنشطتك في مكان واحد

يمكنك الآن أن تدخل إلى إعدادات حساب “جيميل” الخاص بك وستجد من هناك اختيارين مهمين، أحدهم Activity Review الذي يعرض لك كل ما قمت به على أية خدمة من خدمات “غوغل” مسجلة باليوم والساعة والتاريخ، سواء أنشطتك كانت عمليات بحث عبر الكمبيوتر أو مواقع قمت بزيارتها عبر متصفح غوغل كروم أو فيديوهات قمت بمشاهدتها على يوتيوب أو مختلف التطبيقات التي قمت باستخدامها عبر هاتفك.

والاختيار الثاني هو Activity Controls والذي يتيح مجموعة من الأدوات التي تسهل عليك التحكم في قيام “غوغل” مستقبلًا بحفظ أي من المعلومات حول أنشطتك على خدماته المختلفة.

حياتك الشخصية

من داخل الإعدادات الخاصة في “جيميل”، يمكنك الآن أن تعرف وتعدل وتحذف أي معلومات لا ترغب في أن يشاركها غوغل عنك أمام العالم من خلال خدمته About Me، أو يمكنك أيضًا التحكم في خصوصية تلك المعلومات بحيث لا يعرضها أمام الجميع عدا أصدقاءك إن أردت ذلك.

تحميل معلوماتك أمر مهم

قبل مسح أي معلومات جمعها “غوغل” وخدماته عنك، عليك أن تفكر جديًا إن كنت لا ترغب أيًا من تلك المعلومات أم لا، أم أنك تريد أن تحتفظ بنسخة احتياطية من جميع ما يعرفه عنك، لعلك تحتاج إلى تلك المعلومات فيما بعد، وذلك أمر متاح بسهولة من خلال أداة تنزيل البيانات الخاصة بك من داخل إعدادات حسابك على “جيميل”.