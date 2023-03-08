في المحتوى الفرنسي والإنجليزي.. "يوتيوب" تخفف القيود بشأن الكلمات النابية

اعتمدت منصة "يوتيوب " الأمريكية العملاقة التابعة لمجموعة "غوغل" قيودًا أكثر ليونة من تلك التي كانت تفرضها على استخدام الألفاظ النابية في مقاطع الفيديو بالفرنسية والإنجليزية، في تخلٍ عن قواعد أثارت سخط منتجي المحتوى.

فبالنسبة إلى فرنسا، كانت المنصة أعلنت، في كانون الثاني/يناير، الفائت أن تضمُّن مقطع الفيديو كلمات بذيئة في أول 15 ثانية منه يؤدي إلى حرمان مؤلفه من عائدات الإعلانات.

واعترض الكثيرون من مبتكري المحتوى على هذه القواعد الشديدة الصرامة، وشكوا حرمان مقاطعهم المصوّرة القديمة الخاصة العائدات الإعلانية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة فوتّت عليهم مداخيل.