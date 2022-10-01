"غوغل" تخطط لأن تكون "الوجهة الأولى للتسوق" عبر الإنترنت

كشفت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا عن خططها بشأن أن يصبح محرك البحث الخاص بها هو ”الوجهة الأولى للتسوق“ عبر الإنترنت.

جاء ذلك في حدث ”Search On 22“ الذي أقامته الشركة مؤخرًا، وكشفت فيه عملاق التكنولوجيا عن رؤيتها السنوية.

وأعلنت أيضًا عن عدد من الميزات والتغييرات الجديدة التي تتعلق بـ“التسوق المرئي“ و“التخصيص“ و“الشراء“.

وتهدف كذلك إلى جذب المزيد من المستهلكين عبر الإنترنت بشكل أكبر للتسوق عبر ”غوغل“، بدلًا من استخدام تطبيقات أخرى، مثل ”أمازون“.

وقامت ”غوغل“ بتضمين ميزات التسوق مباشرة في شريط البحث الرئيس الخاص بها.

وبمعنى آخر، لن يتعين على المستهلك الدخول إلى علامة تبويب ”التسوق“ للبحث عن شيء ما؛ يريد شراءه.

وبدلًا من ذلك، يستطيع المستخدم البحث بكلمة ”تسوق“ (أو Shop) متبوعًا باسم المنتج، ما يؤدي تلقائيًا إلى الحصول على مجموعة من النتائج المرئية وأدوات البحث بالإضافة إلى توافرها في المتاجر القريبة.

وأوضحت الشركة الشركة أنها ستطلق الميزة على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ بشكل أولي، على أن تصل إلى نسخة ”الويب“ قريبًا.

كما أضاف عملاق البحث طريقة جديدة لحفظ ”عوامل تصفية البحث“ الخاصة بالتسوق.

وفي الوقت الحالي، إذا تم تحديد أي من عوامل تصفية البحث، سواء ”المقاس“ أو ”اللون“ أو ”العلامة التجارية“ أو ”السعر“، في علامة تبويب خاصة بالتسوق، فستختفي تلك التفضيلات بمجرد مغادرة الصفحة.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيتمكن المستهلكون من تحديد عوامل التصفية للبحث مرة واحدة، على أن تعرض ”غوغل“ النتائج بعدها التي تنطبق على تلك التفضيلات.

وقالت الشركة الأمريكية إنه يمكن تغيير أي من تلك العوامل في أي وقت أو إيقافها.

ولمساعدة المتسوقين على اختيار ملابس مناسبة، أطلقت ”غوغل“ ميزة ”Shop the Look“ لاكتشاف أنماط جديدة وإنشاء مظهر كامل دون الحاجة إلى استخدام أي مواقع خارجية.

وعلى سبيل المثال، عند البحث مثلًا عن جملة ”سترة رسمية“، ستعمل ”غوغل“ على إظهار النتائج التي تتضمن ”السترة“ جنبًا إلى جنب مع القطع التكميلية وأماكن شرائها للحصول على مظهر كامل من نفس الموقع.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطلق ميزة ”Shop the Look“ في الخريف المقبل.

ولجعل التسوق أكثر إقناعًا، أعلنت ”غوغل“ أنها ستبدأ في اختبار تجريبي لميزة ”التسوق ثلاثي الأبعاد“ للأحذية، وهو توسيع للصور ثلاثية الأبعاد للسلع المنزلية التي أضافتها الشركة للبحث في وقت سابق من العام الجاري.

وزعمت الشركة أن ”التسوق الثلاثي الأبعاد“ أدى إلى زيادة نسبة المشاركة.

وبينت أن المستخدمين قد تفاعلوا مع الصور ثلاثية الأبعاد هذه أكثر بنسبة 50٪ تقريبًا من الصور الثابتة أو الأخرى التقليدية.

وسيتم اختبار الصور ثلاثية الأبعاد بشكل مبدئي مع عدد قليل من شركاء البيع بالتجزئة قبل التوسع فيها.

ولدعم الميزة، طورت الشركة طريقة لأتمتة إنشاء الأصول ثلاثية الأبعاد، ومن خلال تحسينات التعلم الآلي، يمكن لـ“غوغل“ الآن استخدام عدد قليل من صور المنتج لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد.

كما صممت الشركة ميزة أخرى لمساعدة الأشخاص على اتخاذ قرار تسوق منتجات أكثر تعقيدًا وأغلى سعرًا، والتي تتطلب غالبًا الكثير من البحث من خلال ”مصادر موثوقة“، بالإضافة إلى تقييمات المنتجات، والأخبار، والمقالات عبر الإنترنت ومواقع التوصية، وآراء العملاء، والمزيد.

ولتبسيط تلك العملية، أضافت الشركة ميزة ”دليل شراء غوغل“ الجديدة، والتي ستجمع الموارد الأكثر فائدة عبر مجموعة من ”المصادر الموثوقة“، بما في ذلك آراء مستخدمي ”غوغل“ والمقالات وتقييمات المنتجات والمزيد.

علاوة على ذلك، تعمل ”غوغل“ على إضافة أداة جديدة تسمى ”Page Insights“ إلى تطبيقها الرقمي في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

وستسمح الأداة للمستهلكين بمعرفة المزيد عن المنتجات الموجودة على الموقع، بما في ذلك الإيجابيات، والسلبيات، والتقييمات.

وقال العملاق الأمريكي للتنكولوجيا في بيان صحفي: ”أصبحت تجربة التسوق على غوغل أسهل من أي وقت مضى، وبالطبع أكثر متعة“.

وأضاف: ”بغض النظر عن المكان الذي ستشتري منه في نهاية المطاف، يمكن أن تساعدك الأدوات الجديدة في العثور على ما تريده بسرعة أكبر وربما اكتشاف أشياء أخرى ستحبها كثيرًا“.