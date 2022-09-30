غوغل تقيد عمل أدوات حجب الإعلانات في متصفح كروم

تستعد شركة ”غوغل“ لإجراء تحديث برمجي واسع على مستوى شبكتها الخاصة بتشغيل الإضافات على متن متصفحها للإنترنت ”غوغل كروم“.

ويتوقع أن يطبق المتصفح معايير جديدة تقيد عمل أدوات حجب الإعلانات التي يستخدمها مستخدمي كروم في الوقت الحالي للحصول على تجربة تصفح خالية من الإعلانات المزعجة.

يذكر أن غوغل طورت التحديث البرمجي الجديد، والذي يحمل اسم Manifest V3، منذ 2016 حتى الآن، وتتضمن خطتها بدء عملية تطبيقه بشكل رسمي بداية من يناير 2023.

وبحسب بيان رسمي للشركة الأمريكية، فإن التحديث المقبل سيقدم ويعزز مستويات الحماية والخصوصية والأداء لتجربة المستخدمين مع الإضافات البرمجية على متن متصفح كروم.

ويتضمن التحديث الجديد تضييق المساحة التي تعمل فيها الإضافات البرمجية الخاصة بحجم الإعلانات داخل صفحات الويب بحيث سيجبر التحديث الجديد تلك الإضافات على تغيير طريقة عملها من الناحية التقنية.

فبدلًا من الاعتماد على طريقة أوتوماتيكية لحجب أي موقع إلكتروني يختاره المستخدم بشكل آني، سيكون على تلك الإضافات التحول إلى طريقة أكثر محدودية في الخيارات المتاحة للمستخدم، بحيث ستتطلب عملية حجب موقع ما على شبكه الإنترنت اعتماد وموافقة من جانب كروم لإتمام العملية.

وبحسب ”غوغل“، فان التحديث الجديد يستهدف في المقام الأول حماية خصوصية المستخدمين من الإضافات البرمجية الخبيثة التي تعمل أحيانًا على الإضرار بخصوصياتهم وأمنهم الإلكتروني من خلال تغيير محتوى صفحات الويب أمام المستخدمين بهدف الاحتيال عليهم.

في المقابل، انتقد ذلك عدد من خبراء وهيئات الدفاع عن الخصوصية والأمن المعلوماتي، مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF، مشيرين إلى أنه سيتسبب في إعاقة عمل أدوات حجب الإعلانات والتي يعتمد عملها في المقام الأول على عملية تعديل محتوى صفحات الويب من خلال حجب الاعلانات وهي مهمتها الرئيسة.

ومن خلال الطريقة التقنية التي يفرضها التحديث الجديد على عمل إضافات حجب الإعلانات فإن عدد مواقع الويب التي سيكون من المتاح للمستخدم حجم الاعلانات عليها سيكون على أقصى تقدير 30,000 موقع إلكتروني.

ويعد ذلك رقمًا محدودًا مقارنة بالحد الأقصى لبعض إضافات حجب الاعلانات حاليًا والذي يتمثل في 300,000 موقع إلكتروني.

وفي حال سارت عملية تطبيق تحديث Manifest V3 الجديد وفقًا لتخطيط ”غوغل“، فإن التطبيق سيبدأ مع إصدار ”كروم 112“ المقبل في يناير.

وسيتم تطبيق التحديث على مستوى إصدارات كروم للمطورين والتجارب الأولية Beta وإصدار Canary، بينما سيتم التطبيق على الاصدار المستقر العام من كروم، بحلول يونيو 2023، وفي نفس الشهر ستتوقف ”غوغل“ عن استقبال أية إضافات مطورة بنظام Manifest V2، والذي سيتم تعطيل العمل به وحذفه تمامًا من منظومة إضافات كروم البرمجية بحلول يناير 2024.