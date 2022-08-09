"غوغل" تطلق موقعًا جديدًا لتشجيع الأطفال على القراءة

أطلقت شركة ”غوغل“ الأمريكية موقعًا إلكترونيًا جديدًا من تطبيق ”Read Along“ الخاص بها لتشجيع الأطفال الصغار على ممارسة القراءة.

ويعمل موقع الويب الجديد، الذي تم تقديمه كإصدار تجريبي عام، مع متصفحات ”كروم“، ”فاير فوكس“ و“إيدج“.

كما يعمل على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“، بالإضافة إلى متصفح ”سفاري“ لأجهزة ”أبل“.

ويتشابه مفهوم موقع الويب مع التطبيق، حيثُ يمكن للأطفال تعلم التحدث بلغات عدة؛ مثل: الإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية، والهندية، والماراثية، والبنغالية، والتاميلية، والتيلجو، والغوجاراتية، والأردية.

ويتم ذلك من خلال قراءة القصص باستخدام التعرف على الكلام من ”غوغل“ وتحويل النص إلى كلام منطوق والعكس.

ويساعد المساعد الافتراضي الخاص بالموقع، المسمى ”ديا/Diya“ الأطفال على نطق الكلمات إذا اكتشف أنهم يعانون من صعوبة في النطق أو الكتابة.

ويمكن للأطفال أيضًا طلب المساعدة من ”ديا“ في التحدث بكلمات غير معروفة.

وقالت ”غوغل“، المملوكة لشركة ”ألفابت“، إنه تمامًا مثل التطبيق، تتم جميع عمليات التعرف على الكلام على المتصفح بطريقة سرية داخلية ولا يتم إرسال أي بيانات إلى خوادم الشركة لحماية خصوصية الأطفال، مشيرة إلى أن التجربة بأكملها خالية من الإعلانات.

وأضافت الشركة أنه بينما يتمتع التطبيق بميزة الاستخدام في وضع عدم الاتصال بالإنترنت (Offline Mode)، يمكن أن يساعد موقع الويب الأشخاص الذين لديهم مساحة تخزين منخفضة على الهاتف أو المدارس التي لديها أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.

وأحد الاختلافات الرئيسة الأخرى بين موقع الويب والتطبيق هو أن الأخير يعمل دون أي عملية لتسجيل دخول، حيث يفرض الموقع الإلكتروني الجديد تسجيل الدخول إلى حساب ”غوغل“ على نفس الجهاز لتتبع تقدم الأطفال المختلفين.

وكانت ”غوغل“ قد أطلقت التطبيق لأول مرة باسم ”Bolo“ في الهند، في العام 2019 مع دعم للغات الهندية والإنجليزية، ثم أعادت تسميته بـ“Read Along“ مع دعم لغوي إضافي لجمهور أوسع في العام 2020.

وأشار عملاق البحث إلى أنه منذ إطلاقه، ساعد التطبيق أكثر من 30 مليون طفل على قراءة أكثر من 120 مليون قصة.

وقالت الشركة إنها تتشاور مع موفري محتوى جدد لإضافة المزيد من القصص إلى النظام الأساس.

وذكرت في هذا الشأن: ”بالإضافة إلى إطلاق موقع الويب، نضيف أيضًا بعض القصص الجديدة تمامًا. لقد دخلنا في شراكة مع اثنين من منشئي المحتوى المعروفين على يوتيوب، و“ChuChu TV“و“USP Studios“، لتكييف بعض مقاطع الفيديو الشهيرة الخاصة بهم إلى تنسيق القصص القصيرة“.

وأعلنت أيضًا أنها تعمل على تطبيق تعليمي هندي آخر يدعى ”Kutuki“، لتبني كتب الأبجدية الإنجليزية والهندية والكتب الصوتية للأطفال، وتضمينها كقصص في تطبيق ”Read Along“، والذي سيكون متاحًا في وقت لاحق من العام الجاري.