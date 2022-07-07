أبل تعتزم إصدار "وضع حماية" جديد لمحاربة برامج التجسس

تعتزم شركة ”أبل“ الأمريكية إصدار وضع تأمين جديد عبر أجهزتها المختلفة لمحاربة برامج التجسس، وتوفير طبقة إضافية من الحماية.

وقالت شركة ”أبل“، الأربعاء، إنها تخطط لإطلاق ميزة جديدة تسمى ”Lockdown Mode“ هذا الخريف تهدف إلى ”إضافة طبقة جديدة من الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأهداف أخرى لهجمات القرصنة المعقدة“.

ويأتي ذلك بعدما استغلت شركتان إسرائيليتان على الأقل عيوب برامج الشركة الحالية لاقتحام أجهزة آيفون عن بُعد.

ورفعت شركة ”أبل“ دعوى قضائية ضد شركة ”NSO Group“ الإسرائيلية، وهي الشركة المصنعة لبرنامج القرصنة الشهير ”بيغاسوس“، الذي يمكنه تنفيذ مثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى أنه تم إدراج الشركة ضمن القائمة السوداء التجارية من قبل المسؤولين الأمريكيين.

وأوضحت الشركة أن وضع ”Lockdown“ الجديد سيصل إلى هواتف آيفون ولوحيات ”آيباد“ وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (Mac) هذا الخريف.

وأضافت: ”سيؤدي تشغيل وضع الحماية الجديد، إلى حظر معظم المرفقات المرسلة إلى تطبيقات المراسلة الخاصة بهواتف آيفون (مثل iMessage وFacetime) وذلك بعدما اكتشف باحثو الأمن في الشركة أن NSO Group استغلت عيبًا في كيفية تعامل ”أبل“ مع مرفقات الرسائل“.

وأشارت الشركة إلى أن ”وضع الحماية الجديد سيؤدي أيضا إلى حظر الاتصالات السلكية بهواتف آيفون عند قفلها، وذلك بعدما استخدمت شركة Cellebrite الإسرائيلية مثل هذه الاتصالات اليدوية للوصول إلى أجهزة آيفون“.

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون من شركة ”أبل“ إنهم يعتقدون أن الهجمات المتطورة التي تم تصميم الميزة الجديدة لمحاربتها -وتسمى تقنيات القرصنة ”بدون نقرات“- لا تزال نادرة نسبيا وأن معظم المستخدمين لن يحتاجوا إلى تنشيط الوضع الجديد.

وللمساعدة في تقوية الميزة الجديدة، قالت شركة ”أبل“ إنها ستدفع ما يصل إلى مليوني دولار لـ“كل عيب يمكن أن يجده الباحثون الأمنيون في الوضع الجديد“.

وقال العملاق الأمريكي أيضا إنه يقدم منحة بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى أي عائدات محتملة من الدعوى القضائية ضد ”NSO Group“، إلى المجموعات التي تبحث عن عمليات القرصنة المستهدفة وتكشفها وتعمل على منعها.

وقالت الشركة إن المنحة ستذهب إلى ”صندوق الكرامة والعدالة“ الذي أنشأته مؤسسة ”فورد“، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة.