منشورات الفيديو على "إنستغرام" في طريقها لتصبح مقاطع "Reels"

تعتزم شركة ”إنستغرام“، اختبار تغيير يحول جميع منشورات الفيديو داخل المنصة إلى خاصية الـ“Reels“.

ويأتي ذلك بهدف التخلص من منشورات الفيديو التقليدية على منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور الأشهر في العالم، وتحويلها للمقاطع القصيرة التي تلقى رواجًا كبيرًا.

وقال متحدث باسم ”ميتا“ – الشركة المالكة لـ“إنستغرام“ – إن ”التغيير، الذي يتم اختباره حاليًا مع مستخدمين محددين حول العالم، هو جزء من خطة الشركة على المدى القصير لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو داخل منصة الصور“.

وشارك مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، لقطات شاشة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ تظهر أن الأشخاص الذين شاركوا في الاختبار سيشاهدون رسالة داخل التطبيق تقول: ”تتم الآن مشاركة منشورات الفيديو باسم Reels“.

وجاء في الرسالة، أنه إذا كان حساب المستخدم ”عامًا“ ونشر مقطع فيديو انتهى به الأمر إلى مقطع ”Reel“، فيمكن لأي شخص اكتشاف ملف المستخدم الصوتي واستخدام الصوت الأصلي لإنشاء مقطع فيديو خاص به.

Instagram is now making EVERY video a Reel h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022

وأوضحت الرسالة أنه إذا تم تعيين حساب المستخدم على ”الوضع الخاص“، فسيكون ملف الفيديو الخاص به مرئيًا فقط لمتابعيه.

وأشارت أيضًا إلى أنه بمجرد نشر المستخدم لمقطع ”Reel“، يمكن لأي شخص إنشاء مقطع ”ريميكس“ باستخدامه إذا كان حساب المستخدم ”عامًا“.

ومع ذلك، يمكن للمستخدم منع الأشخاص من ”دمج“ مقاطع ”Reels“ الخاصة به من خلال إعدادات الحساب. ولم تعلن الشركة متى أو ما إذا كانت تخطط لطرح التغيير على نطاق أوسع.

وذكرت تقارير أنه ”إذا أصبح التغيير دائمًا، فقد يفرض بعض التحديات. فعلى سبيل المثال، قد يكون من الصعب نشر مقطع فيديو أفقي إذا تم تحميله بتنسيق ”Reels“ الرأسي“.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تذكر ”إنستغرام“ كيف سيؤثر هذا التغيير على مقاطع الفيديو الحالية داخل المنصة.

ويأتي الاختبار الجديد في الوقت الذي تراهن فيه ”ميتا“ بشكل كبير على مقاطع ”Reels“ عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وكجزء من أرباحها للربع الأول من عام 2022، كشفت الشركة أن ”Reels“ تشكل الآن أكثر من 20٪ من الوقت الذي يقضيه الأشخاص على ”إنستغرام“.

ووفقا للتقارير، ليس من المستغرب أن ”إنستغرام“ تتطلع إلى توسيع ”Reels“ أكثر من خلال استبدال منشورات الفيديو تمامًا.

وأضافت أنه ”إذا انتهى الأمر بالشركة إلى جعل هذا التغيير دائمًا، فقد تتباهى بأن الأشخاص يقضون وقتًا أطول في مشاهدة مقاطع ”Reels“.

وفي العام الماضي، قال رئيس ”إنستغرام“، آدم موسيري، إن التطبيق ”لم يعد تطبيقًا لمشاركة الصور فحسب“.

وأشار موسيري إلى أن الشركة تعطي الأولوية للتحول إلى الفيديو وسط منافسة كبيرة مع ”تيك توك“ و“يوتيوب“.

وعندما حدد موسيري، أولويات الشركة لعام 2022، قال إن الشركة ستضاعف من تركيزها على الفيديو والتركيز بشكل أكبر على ”Reels“.

وألمح إلى أن ”إنستغرام“ ستدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بها حول ”Reels“ وتستمر في تطوير المنتج القصير.