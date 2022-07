منشورات الفيديو على "إنستغرام" في طريقها لتصبح مقاطع "Reels"

تعتزم شركة ”إنستغرام“، اختبار تغيير يحول جميع منشورات الفيديو داخل المنصة إلى خاصية الـ“Reels“.

ويأتي ذلك بهدف التخلص من منشورات الفيديو التقليدية على منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور الأشهر في العالم، وتحويلها للمقاطع القصيرة التي تلقى رواجًا كبيرًا.

وقال متحدث باسم ”ميتا“ – الشركة المالكة لـ“إنستغرام“ – إن ”التغيير، الذي يتم اختباره حاليًا مع مستخدمين محددين حول العالم، هو جزء من خطة الشركة على المدى القصير لتبسيط وتحسين تجربة الفيديو داخل منصة الصور“.

وشارك مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، لقطات شاشة عبر حسابه على موقع ”تويتر“ تظهر أن الأشخاص الذين شاركوا في الاختبار سيشاهدون رسالة داخل التطبيق تقول: ”تتم الآن مشاركة منشورات الفيديو باسم Reels“.

وجاء في الرسالة، أنه إذا كان حساب المستخدم ”عامًا“ ونشر مقطع فيديو انتهى به الأمر إلى مقطع ”Reel“، فيمكن لأي شخص اكتشاف ملف المستخدم الصوتي واستخدام الصوت الأصلي لإنشاء مقطع فيديو خاص به.

Instagram is now making EVERY video a Reel

h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 30, 2022