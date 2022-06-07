"إنستغرام" تضيف أدوات جديدة للتحكم في المحتوى الحساس

أضافت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، أدوات جديدة لميزة ”التحكم في المحتوى الحساس“ وتوسيعها أيضا؛ ما يوفر للمستخدمين مزيدا من الخصائص لإدارة تجاربهم بشكل أكبر داخل التطبيق الرقمي.

ومن خلال الأدوات الجديدة للميزة، والتي تم طرحها للمرة الأولى في تموز/ يوليو الماضي، سيتمكن المستخدمون من إدارة المحتوى الذي يرونه في جميع أقسام المنصة، وليس من خلال علامة تبويب ”Explore“ فقط.

وبحسب الموقع المتخصص بأخبار شبكات التواصل الاجتماعي ”سوشيال ميديا اليوم“، قالت ”إنستغرام“ في مدونة ”سيغطي التحكم في المحتوى الحساس الآن جميع الأماكن التي نقدم فيها التوصيات“.

وأضافت ”سيتمكن المستخدم الآن من التحكم في مقدار المحتوى الحساس والحسابات التي يراها في البحث و(Reels) والحسابات التي قد يتابعها وصفحات الهاشتاغ والتوصيات الواردة في الخلاصة.. وسيكون هذا التحديث متاحا لجميع المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة“.

وقدمت منصة الصور من خلال الميزة ثلاثة خيارات للتحكم في المحتوى الحساس؛ وهي ”More“ و“Standard“ و“Less“. وأوضحت أنه بالنسبة لخيار ”More أو المزيد“، سيتمكن المستخدمون من رؤية محتوى وحسابات أكثر حساسية، وهو خيار تتيحه الشركة للمستخدمين البالغة أعمارهم 18 عاما فما فوق.

أما بالنسبة لخيار ”Standard أو قياسي“، وهو الحالة التلقائية للإعدادات، فسيتمكن المستخدمون من خلاله من رؤية ”بعض المحتويات والحسابات الحساسة فقط“، بينما يقدم خيار ”Less أو الأقل“ رؤية محتويات حساسة أقل من الخيار السابق.

وللاستمتاع بالأدوات الجديدة، أوضحت المنصة في مدونتها أن كل ما على المستخدم فعله هو الدخول إلى ”قائمة الإعدادات“ الموجودة أعلى يمين الصفحة الشخصية، ثم الضغط على ”الحساب“، ثم اختيار ”التحكم في المحتوى الحساس“ لتظهر قائمة الاختيارات الثلاثة.

وكان آدم موسيري، رئيس ”إنستغرام“، أكد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال الإعلان عن أولويات العام الجديد (2022)، أن المنصة ستضاعف عملها على توسيع عناصر التحكم الخاصة بأدوات الرقابة الأبوية.

من ناحية أخرى، أطلقت ”إنستغرام“ خاصية Amber Alert““ الأربعاء الماضي عبر تطبيقها الرقمي، إذ يسمح هذا التنبيه للمستخدمين بمشاهدة ومشاركة إشعارات الأطفال المفقودين في منطقتهم.

وعند تفعيل خاصية ”Amber Alert“ وكان المستخدم في نطاق البحث، سيظهر التنبيه على الخلاصة الرئيسة في التطبيق، كما سيتضمن التنبيه معلومات حول الطفل المفقود، بما في ذلك ”صورة“ و“وصف“ و“موقع الاختطاف“ أو ”الفقد“ والمزيد من المعلومات المتاحة المعروفة في ذلك الوقت.

وسيستطيع المستخدمون من خلال الخاصية الجديدة مشاركة تلك المعلومات مع أصدقائهم على التطبيق مباشرة للمساعدة في نشر الخبر بشكل أكبر وأسرع.

وقالت منصة الصور إنه نظرًا لأن التنبيهات نادرة ومخصصة لمناطق البحث فقط، فإذا تلقى المستخدم تنبيها ما، فهذا يعني أن هناك بحثًا نشطًا عن طفل مفقود بالقرب منه.

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق خاصية ”Amber Alert“ للمرة الأولى على منصة ”فيسبوك“ في 2015، ومنذ ذلك الحين، تم عرض آلاف التنبيهات على خلاصات المستخدمين في مناطق بحث محددة.

وزعمت ”ميتا“ الشركة المالكة لمنصة ”إنستغرام“، آنذاك أن التنبيهات ساعدت في إنقاذ مئات الحالات التي تتعلق بتعرض الأطفال للخطر في الولايات المتحدة وحول العالم.