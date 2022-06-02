"غوغل" تتيح استخدام الأوامر الصوتية في تطبيق "الخرائط"

تلقى تطبيق ”غوغل“ لنظام تشغيل ”Android“ تحديثًا يوفر ”القدرة على استخدام الأوامر الصوتية“ في أثناء استخدام تطبيق ”خرائط غوغل“ أو ”Google Maps“ حتى عندما لا يكون الجهاز متصلا بالإنترنت.

وسيساعد التغيير الجديد المستخدمين على ”إيقاف التنقل أو التحقق من الوقت المقدر للوصول باستخدام صوتهم“.

وأوضحت الشركة في منشور لها أن ”الإصدار المحدث من تطبيق غوغل، على نظام أندرويد، والذي يحمل رقم 13.20، سيمكن المستخدمين من التحقق من الوقت المقدر لوصولهم أو المنعطف التالي أو فقط إيقاف التنقل على خدمة الخرائط عن طريق تمرير الأوامر الصوتية“.

ويمكن للمستخدم في أثناء التنقل، أن يقول، على سبيل المثال ”ما الوقت المقدر للوصول؟، وسيؤدي ذلك إلى تشغيل مساعد غوغل (Google Assistant) لإخباره بالوقت المقدر بناء على التنقل المتاح على تطبيق خرائط غوغل، كما يمكن للمستخدم أيضًا أن يطلب إلغاء التنقل، وسيتم وقف الملاحقة الخاصة به“.

وفي وصف التغييرات التي طرأت على إصدارها الجديد من التطبيق، والتي تظهر في ”متجر غوغل“ (Google Play)، أوضحت الشركة أن ”الأوامر الصوتية في أثناء استخدام التنقل على تطبيق الخرائط ستستمر في العمل حتى في حال عدم اتصال الجهاز المحمول بالإنترنت“.

وقالت الشركة إن ”التحديث يوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدم مباشرة من شاشة التطبيق الرئيسة. ويحتاج المستخدم فقط إلى النقر فوق صورة ملف تعريف حساب غوغل، الخاص به على التطبيق للوصول إلى إعدادات الخصوصية“.

وبشكل منفصل، أصدرت الشركة تحديثا آخر لتطبيق ”Google Authenticator“ لنظام ”أندرويد“، وذلك بعد أكثر من عامين منذ آخر تحديث تم إصداره في 2020. ويسمح التحديث للمستخدم بإخفاء رموز المصادقة الثنائية (2FA) الخاصة به حتى ينقر عليها لرؤيتها.

وقالت الشركة في منشورها أمس الاربعاء، إن الإصدار الجديد من تطبيق ”Google Authenticator“، والذي يحمل رقم ”5.20“ يخفي رموز الـ“2FA“ المكونة من 6 أرقام تحت عنوان ”انقر لإظهار رقم التعريف الشخصي“.

وعلى الرغم من أن التطبيق يخفي الرمز، إلا أن مؤشر العد التنازلي الدائري المتاح على اليمين يظل نشطًا ومرئيًّا.

ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يظلوا قادرين على نسخ ”الرمز“ عن طريق الضغط مطولا على ملصق ”انقر لإظهار رقم التعريف الشخصي“، ويتوفر تطبيق ”Google Authenticator“ المحدث لبعض المستخدمين على ”متجر غوغل“، على أن يتم توسيعه في الأيام المقبلة.