إيلون ماسك ينتقد تويتر.. هل يخل ذلك بالصفقة؟‎‎

أثار رجل الأعمال إيلون ماسك حالة جدل جديدة منذ صباح الأحد، عندما غرد محذرا متابعيه من خوارزمية شبكة تويتر الاجتماعية، وقالها بشكل صريح: ”أنتم يتم التلاعب بكم بواسطة الخوارزمية بطرق أنتم لا يمكنكم إدراكها“.

Very important to fix your Twitter feed: 1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select “Latest tweets”. You are being manipulated by the algorithm in ways you don’t realize. Easy to switch back & forth to see the difference. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

وأوضح ”ماسك“ طريقة، يراها هو شخصيا، قادرة على إصلاح صفحة التغريدات الجديدة التي تظهر للمستخدمين في الصفحة الرئيسية، وهي تعتمد على تغيير طريقة عرض التغريدات من الاعتماد على الخوارزميات إلى عرض التغريدات بحسب ترتيب زمني من الأحدث إلى الأقدم.

يُذكر أن تويتر قد أتاحت إمكانية التحكم في أسلوب عرض التغريدات أمام المستخدمين في منتصف مارس الماضي، حيث أعادت من جديد إمكانية ترتيب التغريدات بحسب التوقيت الزمني لنشرها، وهي ميزة لطالما طالب بها المستخدمون طوال الفترة الماضية.

إفساد الصفقة

قد يكون الملياردير الأمريكي قد نشر تلك التغريدة بهدف إفادة متابعيه أو التغريد بما يجول في خاطره للوهلة الأولى، كما اعتاد دائما، لكنه قد يكون لم تخطر بباله أن تلك التغريدة قد تفسد صفقة استحواذه على شبكة التغريدات بشكل كامل.

فمن بين شروط إتمام الصفقة، بحسب مستندات الصفقة الرسمية المقدمة إلى هيئة البورصة الأمريكية، حظر التجاوز في تغريدات ”ماسك“ حول شبكة ”تويتر“، أو أي من ممثليها وأعضاء إدارتها، بحيث لا تحط التغريدات من قدر الشركة أو القائمين عليها في الوقت الحالي.

ولكن من المسموح لإيلون ماسك أن يقوم بالتغريد حول الصفقة وتفاصيلها بحرية تامة.

كما أن الصفقة مهددة بالإلغاء مع تحمل ”ماسك“ عقوبة انسحاب منها بقيمة مليار دولار، حيث لاح في الأجواء بعد إعلان مالك تويتر المحتمل بأنه قام بتعليق العمل على صفقة الاستحواذ لحين التأكد من التصريحات السابقة لإدارة تويتر حول أن الحسابات المزيفة والروبوتية على شبكة التغريدات أقل من 5 %.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

وأشار ”ماسك“ إلى أن فريق العمل الخاص به سيقومون بتحليل عينة عشوائية مكونة من 100 متابع لحساب تويتر الرسمي على الشبكة الاجتماعية، لاكتشاف نسبة الحسابات المزيفة.

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter. I invite others to repeat the same process and see what they discover … — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

وقد سأل أحد المتابعين كيف أن ”ماسك“ لاحظ هذا الأمر بعد عرضه الاستحواذ على تويتر بمبلغ ضخم قيمته 44 مليار دولار، ورد عليه ”ماسك“ بأنه اعتمد في قراره على دقة البيانات التي تضمنتها الإقرارات العامة التي تقدمها الشبكة الاجتماعية لمستثمريها.

You didn’t think about this before offering $44 billion to buy the company? — Fintwit (@fintwit_news) May 14, 2022

I relied upon the accuracy of Twitter’s public filings — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

تراجع سريع

ولكن سرعان ما تراجع ”ماسك“ بعض الشيء عن موقفه الخاص بخوارزميات تويتر، حيث أضاف إلى تغريدته مشيرا إلى أنه لا يشكك بوجود تحيز مقصود في عمل الخوارزمية، ولكن من المرجح أن الخوارزمية تحاول أن تتوقع ما يرغب المستخدم في قراءته ومتابعته، وذلك يتسبب في إظهار محتوى مكثف يعمل، بشكل غير مقصود، إما على تغيير وجهة نظر المستخدم أو تعميق آرائه، وكل ذلك يحدث دون إدراك من جانب المستخدم.