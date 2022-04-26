"إنستغرام" تختبر ميزة تثبيت المنشورات "‎Pin a Post"

تختبر شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية وهي ”Pin a Post“، التي تتيح للمستخدمين تثبيت منشورات معينة أعلى حساباتهم الشخصية.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: ”نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص تثبيت وعرض منشورات على حساباتهم الشخصية.“

والميزة الجديدة يتم اختبارها في الوقت الحالي من قبل عدد صغير من المستخدمين.

ولاحظ بعض المستخدمين ظهور علامة جديدة عبر حساباتهم الشخصية مضمونها: ”Pin to Your Profile أو تثبيت إلى حسابك الشخصي“، ويمكن الوصول إليها عن طريق أيقونة النقاط الثلاث التي تظهر بجوار المنشورات.

ويرى خبراء التواصل الاجتماعي أن ميزة القدرة على تثبيت منشور معين على الحساب الشخصي قد تكون مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة التي ربما تكون مدفونة في مكان ما أسفل الصور الخاصة بهم، بالإضافة إلى صانعي المحتوى الذين ينشرون مدونات بشكل متزايد ولكنهم يريدون جذب الانتباه إلى محتوى معين.

جدير بالذكر أن مستخدمي ”إنستغرام“ يستطيعون في الوقت الحالي فقط تثبيت القصص (Stories) على حساباتهم الشخصية، ولكن الميزة الجديدة ستوسع القدرة إلى المنشورات أيضًا.

كما أن الميزة الجديدة مشابهة لميزة ”تثبيت التغريدات“ على منصة ”تويتر“، و“تثبيت مقاطع الفيديو“ على ”تيك توك“.

ويبدو أن ”إنستغرام“ – المملوكة لشركة ”ميتا“ – تعمل على هذه الميزة منذ عدة شهور، حيث اكتشف أليساندرو بالوزي، المسرب الشهير لأخبار منصات التواصل الاجتماعي ومطور البرامج، الميزة في يناير الماضي.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أسبوع تقريبًا من إعلان الشركة عن إزالة علامة ”Recent“ على صفحات ”الهاشتاغ“ لبعض المستخدمين كجزء من اختبار صغير.

وفي الوقت الحالي، عند تحديد ”هاشتاغ“، يتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى حيث يمكنه تحليل المحتوى الذي تم نشره باستخدام الـ“هاشتاغ“ هذا عبر 3 فئات: ”Top“ و“recent“ و“Reels“.

ومع التحديث الجديد، لن يرى بعض المستخدمين الآن سوى علامتي التبويب ”Top“ و ”Reels“ على صفحات ”الهاشتاغ“.

ويمكن النظر إلى التغيير على أنه وسيلة من قبل الشركة لزيادة الترويج لـ““Reels، مع التركيز أيضًا على ظهور المنشورات التي تتلقى أكبر قدر من المشاركة على المنصة.

كما أعلنت الشركة، أواخر الأسبوع الماضي، أنها تعمل حاليًا على تعديل خوارزمية التصنيف الخاصة بمنصتها الرقمية، في إطار جهود الشركة لتسليط الضوء بشكل أكبر على المحتوى الأصلي لمكافحة الحسابات التي تُجمع فقط المحتويات من حسابات أخرى.

وقال متحدث باسم الشركة: ”نجري تغييرات على خوارزميات التصنيف الخاصة بنا لإعطاء المزيد من الأولوية لتوزيع المحتوى الأصلي بدلًا من المحتوى المعاد نشره في أماكن مثل مقاطع فيديو Reels أو الخلاصة Feed“.

وقال آدم موسيري، رئيس شركة ”إنستغرام“، في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي: ”التعديل الجديد يركز بشكل خاص على فكرة الأصالة.. إذا أنشأت شيئًا من البداية، فيجب أن تحصل على رصيد أكبر مما لو كنت تعيد مشاركة شيء وجدته من شخص آخر“.