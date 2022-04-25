"ميتا" تفتتح أول متجر فعلي لتطوير "ميتافيرس"

تفتتح شركة ميتا بلاتفورمز أول متجر فعلي لها حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية ميتافيرس.

وذكرت الشركة اليوم الإثنين أن من المقرر افتتاح متجر ميتا ستور على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينجيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في التاسع من مايو/أيار المقبل، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، إضافة إلى نظارات الواقع المعزز من راي-بان.

وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي-بان، للشراء في المتجر.

وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.

وتكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي.

وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت ميتا بلاتفورمز في بيان، أنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساس من خطتها لعالم ميتافيرس.

وقالت ميتا في بيان إن ”الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.

وقالت الشركة إنه باستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.

ويختبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا برنامجا لمجموعة صغيرة من مستخدمي هورايزن وورلدز في الولايات المتحدة ليقدم من خلاله مدفوعات للمشاركين شهريا مقابل استخدام الخصائص الجديدة التي تطلقها الشركة.

وفي محادثة مع باكورة المستخدمين أجريت داخل هورايزن وورلدز باستخدام صور رمزية، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ: ”نريد ألا يكون هناك سوى الكثير من العوالم الرائعة، ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك الكثير من المبدعين الذين يمكنهم دعم أنفسهم وجعل هذه هي وظيفتهم“.