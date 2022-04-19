ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

طرح تطبيق ”واتساب“، ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية لمنصته الرقمية لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ تتعلق بحالة ظهورهم على التطبيق.

وذكرت الشركة أن الميزة الجديدة ستضيف المزيد من الخصوصية والتحكم للمستخدمين، حيث سيمكنهم ذلك من إخفاء حالة ”آخر ظهور لجهات اتصال محددة.

ويقدم ”واتساب“ 3 خيارات لإخفاء حالة ”آخر ظهور“؛ الأولى، هي الجميع، مما يعني أن حالة الظهور ستكون مرئية للجميع، والخيار الثاني هو ”جهات الاتصال الخاصة بي“، وهذا يعني أن الحالة ستظهر لجهات الاتصال المحفوظة أرقامهم على الهاتف، وأخيرًا خيار ”لا أحد“، وهو مخصص للأشخاص الذين لا يريدون ظهور آخر حالة ظهور الخاصة بهم لأي شخص.

وأعلن تطبيق ”واتساب“ أنه يختبر خيارًا رابعًا في نسخته التجريبية التي أصدرها مؤخرًا لنظامي التشغيل، وهو ”جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، حيث يستطيع المستخدم تحديد أشخاص معينين لا تظهر لهم حالة آخر ظهور“.

ويختبر ”واتساب“ الميزة الجديدة لمستخدمي نظام ”أندرويد“ منذ فترة طويلة نسبيًا، لكن لا يزال غير معروف متى سيتم إصدار هذه الميزة لكل مستخدمي المنصة.

وفي السياق، أعلن ”واتساب“ أنه ”سيزيد حجم مشاركة الملفات ليضيف المزيد من السلاسة في استخدام المنصة، وأعلن أن المستخدمين سيكونون قادرين على مشاركة وإرسال ما يصل إلى 2 غيغابايت من الملفات، وأن حجم مشاركة الملفات لمقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والصور، الآن، لا يتجاوز حاجز الـ16 ميغابايت.

وتُعد الميزة الجديدة هي الثانية خلال أسبوع بعد أن أعلن ”واتساب“، الخميس الماضي، عن اختباره لخاصية جديدة أطلق عليها وصف (مجتمعات)، حيث تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل، والمدارس.

وقال ويل كاثكارت، رئيس ”واتساب“، عن الميزة إن ”الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدمًا، تحت مظلات أكبر، حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمّع يضم الآلاف، وأنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية“.

وتطرح الشركة كل فترة ميزات جديدة بهدف تعزيز المنافسة مع تطبيقات المراسلة الفورية الأخرى المماثلة، مثل: تيليغرام، وسغنال، وغيرهما، واستقطاب جمهور أوسع.