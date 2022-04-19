إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

أتاح تطبيق ”إنستغرام“ لمستخدميه مؤخرا ميزة جديدة تمكنهم من ”جمع التبرعات“ من خلال خاصية الفيديوهات القصيرة المعروفة باسم ”Reels“.

وتم الإعلان عن الميزة الجديدة جنبا إلى جنب مع سلسلة من التحديثات التي أعلنتها الشركة الأم، ”ميتا“، المصممة للاحتفال بيوم الأرض الخاص بها.

شملت التحديثات الملصقات المخصصة (custom stickers) في ”إنستغرام“ وتطبيق المراسلة ”ماسنجر“، وإطارات الملفات الشخصية على ”فيسبوك“، والتجارب التي تركز على الحفاظ على الواقع الافتراضي وغيرها.

وتتوفر ميزة جمع الأموال عبر فيديوهات ”Reels“ الآن في أكثر من 30 دولة حول العالم، وستوفر تبرعات لأكثر من 1.5 مليون منظمة غير ربحية.

وبالفعل أعلنت شركة ”إنستغرام“ أن أبرز مستخدمي منصتها الرقمية قد استعانوا بالميزة الجديدة لجمع التبرعات لأسباب بيئية.

وبينما تتقاضى ”ميتا“ رسوما على المعاملات من جامعي التبرعات الشخصية، فإنها تغطي رسوم المعاملات للتبرعات للمؤسسات الخيرية؛ لذلك ستتلقى الأخيرة المبلغ الكامل لمساهمة المستخدم.

وكانت أداة جمع التبرعات متاحة في القصص (Stories)، والبث المباشر على مدار العامين الماضيين.

ويمكن لمستخدمي ”إنستغرام“ الآن إرفاق أزرار التبرع بفيديوهات ”Reels“ الخاصة بهم، وتحويل مقاطع الفيديو القصيرة إلى ”جامعي تبرعات“.

وكما هو الحال بالنسبة للتبرعات على ”فيسبوك“ ومحتويات ”إنستغرام“ الأخرى، ستقوم ”ميتا“ بجمع التبرعات ونقلها إلى المنظمات غير الربحية دون مقابل، ودفع رسوم المعاملة نفسها.

وكانت ”إنستغرام“ قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستبدأ في اختبار طريقة جديدة للمستخدمين لإنشاء جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية عن طريق إضافة خيار لبدء حملة جمع التبرعات مباشرة من زر الإنشاء (الزر ”+“ في الجزء العلوي من الشاشة).

وعندما يقوم المستخدم بالنقر على هذا الزر، سترى خيار إضافة جامع تبرعات إلى منشور موجز، بدلاً من مجرد بث مباشر، كما كان من قبل.

وتتنافس العديد من منصات التواصل الاجتماعي فيما بينها خاصة ”إنستغرام“ و“تيك توك“ وغيرهما الكثير من أجل استقطاب المستخدمين وإغرائهم بالمزايا التي تجعلهم يقضون وقتا أطول عبر المنصة، وتحقيق الاستفادة المستمرة من خلال جمع الأموال والتبرعات من مانحين، وهو ما يجعل المنافسة على أشدها؛ وهو ما جعل العديد من المنصات تستنسخ مزايا بعضها البعض.