"تويتر" توسع ميزة "الحسابات الاحترافية" لجميع المستخدمين

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الأشهر في العالم، ”تويتر“، أنها وسعت ميزة ”الحسابات الاحترافية“، المعروفة باسم“Twitter for Professionals“، وجعلتها متاحة لجميع مستخدمي منصتها الرقمية.

وفي السابق، كان يجب على المستخدمين تقديم طلب إلى الشركة لتحويل حساباتهم إلى حسابات احترافية، ولكن مع التحديث الجديد، أصبح المستخدمون الآن يتمتعون بالقدرة على تحويل حساباتهم من خلال إعداد الحسابات الشخصية (Profile Settings).

وللتحويل إلى ”الحساب الاحترافي“، أوضحت الشركة في منشور لها أنه يمكن للمستخدم العثور على أيقونة ”Twitter for Professionals“ من خلال فتح الشريط الجانبي (Sidebar) الموجود في الصفحة الرئيسية للتطبيق، والذي سيظهر تحته مباشرة علامة ”Switch to Professional“ ضمن إعدادات الحساب الشخصي.

وعند اختيار المستخدم ”الحساب الاحترافي“، سيطلب التطبيق من المستخدم تحديد الفئة التي سيتم عرضها أو الترويج لها في الحساب، مثل السيارات أو الملابس أو الإعلان والتسويق أو الجمال، ثم بعد ذلك، سيطلب التطبيق تحديد نوع الحساب والاختيار بين ”حساب أعمال“ (business) أو ”حساب صانع محتوى“ (creator).

وحددت شركة ”تويتر“ أن العلامات التجارية وشركات بيع التجزئة والمؤسسات ومقدمي الخدمات هم الأنسب لاختيار ”حساب الأعمال“، بينما الفنانون والمؤثرون والشخصيات العامة هم الفئة المناسبة لـ“صانعي المحتوى“.

وقالت الشركة إنه من ميزات الحساب الاحترافي منح صانعي المحتوى والعلامات التجارية المشهورة الوصول إلى أدوات إضافية لجعل حساباتهم مميزة، بالإضافة إلى القدرة على سرعة الترويج لمحتواهم من خلال الإعلانات.

كما أشارت الشركة إلى أن هذا النوع من الحسابات يمنح الولوج إلى ميزة ”Shop Module“ الخاصة بالتطبيق، والتي تجعل العلامات التجارية والتجار والشركات قادرين على عرض منتجاتهم لباقي المستخدمين.

وأوضحت الشركة أنه إذا قرر المستخدم في أي وقت أنه لم يعد يريد حساباً احترافياً، يمكنه التحويل مرة أخرى إلى حساب شخصي عن طريق الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالحساب واختيار ”تعديل الحساب الاحترافي“ ثم تحديد ”تبديل نوع الحساب“.

والجدير بالذكر أن شركة ”تويتر“ تصنف أي شخص يستخدم المنصة الرقمية للعمل كـ“محترف“. ووضعت الشركة بعض الشروط للمستخدمين ليكونوا مؤهلين للحصول على ”حسابات احترافية“.

ومن أهم هذه الشروط أن يكون سجل المستخدم خاليا من أي انتهاكات لقواعد المنصة، بالإضافة إلى أن الحسابات يجب أن تكون ”أصلية“، بمعنى أن تحتوي على اسم المستخدم الحقيقي وسيرته الذاتية وصورة للحساب. كما قالت الشركة إن الحسابات الساخرة وحسابات المعجبين ليست مؤهلة للحصول على حسابات احترافية.