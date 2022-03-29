إنستغرام تختبر طرقا جديدة لدعم القضايا الاجتماعية عبر "الهاشتاغ"

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم، ”إنستغرام“، أنها تختبر ميزة جديدة لاكتشاف القضايا الاجتماعية المشهورة والسماح لمستخدمي منصتها الرقمية، بدعمها مباشرة من خلال ”الهاشتاغ“.

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وقالت الشركة إنه عندما يتم البحث عن ”هاشتاغ“ مرتبط بحركات أو قضايا اجتماعية معينة، سيكتشف المستخدم أنه قادر على دعم هذه القضية من خلال عدة خيارات.

وأوضحت أنه عند الدخول على صفحة ”الهاشتاغ“، يمكن الضغط على زر ”Support“ لمعرفة المزيد من المعلومات عن الحركة أو القضية المنشودة.

كما يمكن للمستخدم الضغط على زر ”Spread The Word“ لمشاركة ”الهاشتاغ“ مع الأصدقاء عبر الرسائل الخاصة (DM).

ومن خلال الميزة الجديدة، يمكن العمل على زيادة الوعي عن طريق زر ”Create a Fundraiser“ (أو إنشاء حملة تبرع) للبدء في جمع أموال لدعم القضية أو الحركة الاجتماعية المعنية.

وأعلنت الشركة تفاصيل الميزة الجديدة، الاثنين، من خلال منشور على موقعها الرسمي، وقالت ”اليوم، نبدأ في اختبار ميزة جديدة تساعد الأشخاص في العثور على القضايا الاجتماعية ودعمها على إنستغرام.. لطالما كان الهاشتاغ مكانًا يكتشف فيه الأشخاص أسبابًا جديدة للدعم على إنستغرام“.

وأضافت ”الآن يمكن للمستخدم البحث عن هاشتاغ معين مرتبط بقضية محددة، كما سيكون هناك إمكانية لدعم هذه القضية“.

وتابعت الشركة ”غالبًا ما يأتي الأشخاص إلى إنستغرام لجعل أصواتهم مسموعة والتعبير عن أنفسهم ونشر الوعي وجعل المجتمعات مترابطة ومتصلة.. إنهم حريصون على دعم القضايا التي يسمعون عنها على إنستغرام وإيجاد طرق جديدة لدعمها.. هذه التحديثات الجديدة ستجعل القيام بذلك في منتهى السهولة“.

وقامت الشركة بطرح ثلاثة هاشتاغات أولية للتركيز على قضايا اجتماعية مختلفة، وهي (BlackLivesMatter#) و(womensright#) و(#climatecrisis).

ولتحديد قائمة ”الهاشتاغ“ الأولية للقضايا، استشارت الشركة عددًا من المنظمات والمؤسسات، بما في ذلك الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، ومؤسسة التراث الإسباني (Hispanic Heritage Foundation)، ومركز العدالة للآسيويين الأمريكيين (AAJC)، ومؤسسة ”IllumiNative“ التي تهدف إلى تمكين النساء من مختلف الأعراق.

كما صرحت الشركة بأنها ستواصل العمل مع العديد من المنظمات والنشطاء للتركيز بشكل أكبر على الحركات الاجتماعية المختلفة والقضايا المهمة لنقلها إلى منصتهم الرقمية.

والتحديثات الجديدة ليست مفاجئة، إذ تشجع الميزة الجديدة المستخدمين على البقاء على المنصة الرقمية وزيادة استخدام ”الهاشتاغ“ والرسائل المباشرة (DMs)، وهذا ما تأمل الشركة في الوصول إليه في الآونة الأخيرة.

جدير بالذكر أن التطبيق المنافس لـ“إنستغرام“، ”تيك توك“، يملك ميزة مماثلة تسمى بـ“Donation Stickers“، والتي تسمح أيضًا لصانعي المحتوى بحشد الجمهور لدعم الحركات الاجتماعية المهمة.