تقرير: تضاعف عمليات التحميل من موقع ويكيبيديا في روسيا‎‎ خوفا من الحظر

كشف تقرير لموقع ”EL ESPANOL“ الإسباني، عن زيادة عدد عمليات التنزيل من موقع ”ويكيبيديا“ في روسيا، وسط مخاوف المواطنين من حظر الموسوعة المجانية على غرار وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التقرير: ”أدى حظر وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، إلى تعليق خدمات المنصات مثل فيسبوك وانستغرام.. وفي مواجهة احتمالية تعطيل المزيد من المواقع الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، بدأ المواطنون الروس اتخاذ احتياطات حالة حدوث إجراء مماثل مع موقع ويكيبيديا“.

وأضاف: ”يمكن أن تكون الموسوعة المجانية، التي تُعتبر أحد أكثر مصادر المعلومات التي يتم الرجوع إليها على الإنترنت، الضحية التالية للكرملين، ولهذا السبب يقوم العديد من الروس بتحميل الموقع بالكامل باللغة الروسية، وسط توقعات بحظر الموقع من قبل الحكومة“.

وتابع أنه ”خلال الأسابيع الأخيرة، ومنذ انتشار أنباء عن حظر ويكيبيديا الروسية، تضاعف عدد التنزيلات حيث وصلت الشهر الحالي فقط إلى 148457 عملية تحميل لمقالات، وهو ما يعادل وفقا للإحصاءات، زيادة 4000% مقارنة بشهر يناير“.

وأشار إلى أن ”هذه المبادرة لم تقتصر على مشاركة العديد من المواطنين الروس فحسب، بل شملت أيضا مواقع مثل كيويكس وهو موقع مجاني لقراءة وتصفح محتوى الويب، موجه بشكل خاص لمستخدمي ويكيبيديا، يمكنهم من تحميل محتوى الموسوعة والرجوع إليه دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت“.

وحتى الآن، جمع ”كيويكس“ بالفعل 1.8 مليون مقال من النسخة الروسية للموقع ونشرها من خلال ملفات تورنت بحجم 29 غيغابايت، بحسب التقرير.

وأشار الموقع إلى أن ”العديد من المواطنين الروس يلجؤون إلى ويكيبيديا للبقاء على اطلاع على آخر الأحداث في البلاد بالتوازي مع التغطية التي تقدمها وسائل الإعلام الحكومية، فيما تعد الموسوعة بديلا مستقلا له أهمية قصوى في نزاع مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا“.

وكشفت النسخة الروسية من ويكيبيديا، في مطلع شهر آذار/ مارس الجاري، أن السلطات الروسية هددت بحظر الموقع باللغة الروسية بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.

ونشرت الموسوعة في تغريدة صورة لإخطار من جهة تنظيم الاتصالات الروسية لإبلاغها بتهديد من جهات ادعاء بالدولة بحظر الموقع على خلفية مقال باللغة الروسية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.