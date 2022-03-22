وسط تصاعد عمليات القرصنة.. تطوير جهاز يجري اتصالات دون شبكة أو إنترنت

طوّر فريق مختص بالهندسة الإلكترونية في شركة Roper الأمريكية، جهاز اتصالات جديدًا بحجم كفة اليد، يمكنه إرسال رسائل نصية ومشاركة تطبيق تحديد المواقع العالمي GPS والخرائط، بأمان، مع تشفير شامل دون الاتصال مع خدمة خلوية أو شبكة واي فاي أو أقمار صناعية.

وبحسب موقع Benzinga للأخبار الاقتصادية، صمم الباحثون في الشركة الأمريكية مشروع الجهاز الجديد، والذي أطلقوا عليه اسم PATCH، باستخدام تقنية للاتصال المشفر خارج الشبكة، إذ يستخدم معيار تشفير البيانات AES 256-بت من النوع 1، ويعتبر هذا المعيار لا مثيلَ له في العصر الحالي من حيث درجة الأمان الذي يوفره خلال إجراء الاتصالات.

ويأتي هذا الجهاز بمعيار التشفير ذاته المستخدم من قبل الوكالات الحكومية النخبوية.

وأوضح الفريق البحثي، أن تطوير الجهاز يأتي لحماية أمن المعلومات، في ظل تزايد مشكلة انتهاك خصوصية مستخدمي الأجهزة الذكية واختراق معلوماتهم الشخصية.

من ناحيتها شرحت ماييف جاريجان الباحثة المشاركة في المشروع، أن الجهاز يوفر للمستخدمين الخصوصية الكاملة، إذ لا يخزن البيانات على الإطلاق، وعند إغلاقه يمسح آليًّا جميع النصوص والمواقع التي تم استخدامها.

وصمم الفريق البحثي الجهاز مقاومًا للماء، وبميزة التتبع عن بعد.

كما ويستخدم تقنية الشحن اللاسلكي ذاتها المستخدمة في شحن الهواتف الذكية؛ ما يجعله مثاليًّا للاستخدام خلال الرحلات في المناطق النائية خارج الشبكة، إذ يتيح للمستخدمين مراقبة نشاط كل فرد من فريقهم في الرحلة حتى دون إرسال رسائل نصية.

بدوره بين دانا كوست، الباحث المشارك في المشروع أن جزءًا من تصميم الجهاز حاصل على براءة اختراع، إذ يعمل كمكمل للأجهزة الإلكترونية الشخصية والهاتف الذكي، ويمكن دمجه بسهولة مع المعدات الشخصية خلال الرحلات خارج الشبكة.

وكشفت شركة Roper، أن مطوري جهاز PATCH خدموا سابقًا في البحرية/ وزارة الدفاع بالولايات المتحدة، وجاءوا أخيرًا بهذا الاختراع الثوري، والذي حظي باهتمام واسع نظرًا لتصميمه المبتكر وقدراته القوية في الاتصالات.

وأطلقت الشركة جهازها PATCH ،اليوم الثلاثاء، للبيع عبر منصة كيك ستارتر الأمريكية والمختصة بالترويج لتمويل المشاريع المبتكرة وعرض المنتجات الإلكترونية للبيع.

ووضعت سعرًا مبدئيًّا لبيعه بقيمة 399 دولارًا.