ما هو الوقت اللازم لاختراق حسابك وكلمة مرورك من جانب المتسللين؟

تشهد شبكات الإنترنت المختلفة حول العالم باستمرار، عمليات تسلل وقرصنة رقمية واختراقات لحسابات وسرقة بيانات لملايين من المستخدمين، من مختلف أنحاء العالم.

ويحذر خبراء الأمن الرقمي بشكل متكرر من التهاون في تأمين حسابات البريد الإلكتروني الشخصية والمؤسسية والحسابات الأخرى التي قد تكون عرضة للاختراق من جانب المتطفلين.

ورغم كل محاولات التأمين وسبل الحماية الرقمية التي يلجأ إليها الكثيرون، إلا أن نقطة مهمة تتعلق بمدى سهولة اختراق شخص ما لتسجيل الدخول عبر الإنترنت والوقت اللازم لذلك، تبقى مطروحة بشدة.

وكشف بحث جديد، يتعلق بالقرصنة الإلكترونية، أنه يمكن فك أي شيء مكون من ستة أحرف، بغض النظر عما إذا كانت الأرقام والرموز مضمنة، على الفور، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ في تقرير لها.

ويقول التقرير إن الشيء نفسه ينطبق على أي شيء يتكون من سبعة أو ثمانية أحرف ولكن يتكون من أرقام فقط أو أحرف صغيرة، لكن الأمور لا تبدو أفضل لأي مجموعة مكونة من ثمانية أحرف.

ويذكر التقرير أنه ”في الواقع، يمكن تخمينها جميعًا في حوالي 39 دقيقة“، وفقًا لشركة الأمن السيبراني الأمريكية ”Hive Systems“، ومقرها ريتشموند، فيرجينيا.

على الجانب الآخر، فإن الطريقة التي تضمن عدم اختراق كلمة المرور الخاصة بك لنحو 438 تريليون سنة هي استخدام 18 حرفًا مكونة من أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة ورموز، وفقاً للتقرير.

وأضاف: ”يشير البحث إلى أن كلمة مرور أكثر قابلية للإدارة من 11 حرفًا تتميز بنفس الميزات البديلة سيتم اختراقها في حوالي 34 عامًا“.

وأعدت ”Hive Systems“ جدولا مرمزا بالألوان لعام 2022، يوضح مدى أمان كلمات مرور المستخدمين حقًا.

وقالت الشركة إن بياناتها ”تستند إلى المدة التي سيستغرقها متسلل لاختراق كلمة المرور الخاصة به باستخدام جهاز كمبيوتر مكتبي بسيط.

وأضافت الشركة في مدونة لها: ”إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور على مواقع متعددة، فأنت في وقت سيئ“.

وناقشت الشركة كذلك ما يسمى ”hashing“ وهي تقنية تحمي كلمات المرور من السرقة، إضافة إلى كيفية تغلب المتسللين على الخوارزمية الأحادية الاتجاه.

وتابعت: ”لقد راجعنا خروقات بيانات كلمات المرور من عام 2007 حتى الآن، التي تم الإبلاغ عنها من خلال HaveIBeenPwned، لمعرفة ما الذي يحاول المهاجمون اختراقه بالفعل وما إذا كان ذلك قد تغير بمرور الوقت“.

وفي ضوء البحث الجديد، حث الخبراء الجمهور على استخدام كلمات مرور أكثر تعقيدًا مع مجموعات فريدة من الأحرف والأرقام، إلى جانب المصادقة الثنائية (2FA).