تويتر تتيح ميزة تثبيت الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين

أتاحت شركة ”تويتر“ ميزة تثبيت الرسائل المباشرة (DMs) لجميع المستخدمين على أنظمة تشغيل iOS و Android والويب أيضا، بعدما كانت حصرية فقط لمشتركي خدمة ”Twitter Blue“.

وأعلنت الشركة مؤخرا، أنها ستمكن المستخدمين من تثبيت ست محادثات بحد أقصى في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص للرسائل المباشرة لسهولة الوصول إليها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها منصة التواصل الاجتماعي لتحسين واجهة المراسلة المباشرة الخاصة بها وسط موجة كبيرة من الإضافات التي أدخلتها في الآونة الأخيرة.

وللاستمتاع بالميزة الجديدة، يقوم المستخدم بالتمرير إلى اليمين في أي محادثة، ثم بعد ذلك يظهر رمز ”دبوس“ في خلفية زرقاء، ثم يقوم المستخدم بالنقر عليه لتثبيت هذه المحادثة، ثم أخيرا ستنتقل المحادثة إلى قسم ”المحادثات المثبتة“ الجديد في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص به.

وكانت ”تويتر“ قد أجرت في العام الماضي، بعض التغييرات التي طال انتظارها على الرسائل المباشرة، بما في ذلك القدرة على إرسال تغريدة مباشرة إلى عدة أشخاص في وقت واحد في محادثات فردية.

وبدلا من وضع طابع زمني على الرسائل الفردية بالتاريخ والوقت، بدأت المنصة أيضًا في تجميع الرسائل حسب اليوم ”لتقليل فوضى الطابع الزمني“.

ويرى النقاد أن الميزة الأخيرة قد تكون مفيدة في الحفاظ على سهولة الوصول إلى عدد قليل من المحادثات، إلا أنهم انتقدوا عدد الرسائل المباشرة الذي يمكن تثبيته والذي حددته الشركة بست رسائل فقط.

من ناحية أخرى، تعرضت الشبكة الاجتماعية يوم الخميس، لعطل فني أدى إلى انقطاع الخدمة لبعض المستخدمين، حيث أبلغ البعض عن حدوث مشكلة في تحميل التغريدات على حساباتهم الشخصية.

وأكدت ”تويتر“ تعرض منصتها الرقمية يوم الخميس لبعض المشكلات، وقالت المتحدثة باسم الشركة، شاوكي أمدو، في بيان: ”في وقت سابق يوم الخميس، واجهنا خطأ تقنيا أثر لفترة وجيزة على كيفية تحميل التغريدات على الحسابات الشخصية لبعض المستخدمين، وتم حل هذه المشكلة سريعا“.

وفي أسبوع يبدو أنه ”أسبوع الأعطال“ بالنسبة لـ“تويتر“، ضرب عطل مفاجئ أيضا موقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة الماضي، حيث أبلغ مستخدمون عن عدم تمكنهم من إرسال التغريدات، أو الاطلاع على آخر الأخبار على حساباتهم.